Збирають гроші, аби доправити додому тіло молодого волинянина, який загинув у Німеччині
Сьогодні, 11:58
Рідні Андрій Ватутіна, який загинув у Німеччині в ДТП, збирають кошти, щоб перевезти тіло хлопця додому.
Нагадаємо, 28-го жовтня вночі у Німеччині на трасі трапилася смертельна аварія. За кермом автівки перебував 24-річний нововолинець, - пише Буг.
Як розповіли рідні хлопця, на опізнання тіла має поїхати брат. Точна сума, яка потрібна для перевезення в Україну загиблого хлопця, поки невідома, рідні чекають відповіді від фірм, що займаються транспортуванням.
Щоб допомогти сім’ї, можна надіслати кошти на картку ПриватБанку: 5168 7422 3972 5520 – Мазепа Олександр.
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Нагадаємо, 28-го жовтня вночі у Німеччині на трасі трапилася смертельна аварія. За кермом автівки перебував 24-річний нововолинець, - пише Буг.
Як розповіли рідні хлопця, на опізнання тіла має поїхати брат. Точна сума, яка потрібна для перевезення в Україну загиблого хлопця, поки невідома, рідні чекають відповіді від фірм, що займаються транспортуванням.
Щоб допомогти сім’ї, можна надіслати кошти на картку ПриватБанку: 5168 7422 3972 5520 – Мазепа Олександр.
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