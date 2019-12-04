На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО





Фото з місця події виклав Артур Мартіросян у фейсбуці.



Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, 29 жовтня біля 12:00 на автодорозі Горохів – Луцьк водій вантажівки SKANIA, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перекинувся.



Тілесних ушкоджень водій не отримав. Нині триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Софіївка Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Посеред автошляху перекинулася вантажівка.Фото з місця події виклав Артур Мартіросян у фейсбуці.Як розповілиу секторі комунікації ГУНП у Волинській області, 29 жовтня біля 12:00 на автодорозі Горохів – Луцьк водій вантажівки SKANIA, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перекинувся.Тілесних ушкоджень водій не отримав. Нині триває перевірка.

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