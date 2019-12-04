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На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО

На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО
Поблизу села Софіївка Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Посеред автошляху перекинулася вантажівка.

Фото з місця події виклав Артур Мартіросян у фейсбуці.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, 29 жовтня біля 12:00 на автодорозі Горохів – Луцьк водій вантажівки SKANIA, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перекинувся.

Тілесних ушкоджень водій не отримав. Нині триває перевірка.

На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО
На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО
На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, вантажівка
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