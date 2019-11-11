Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото

У Луцьку зараз хазяйнує чи не найкрасивіша пора року - золота осінь. Місто вранці оповите легким серпанком туману, парки засипані кленовим листям, здавалося б, усіх відтінків жовтого кольору, а тонка павутинка ніжно обвиває гілочки дерев. Чим гірше, аніж «Осінь у Нью-Йорку»?Останні теплі дні жовтня - час для неквапливих прогулянок та розмов за чаєм чи кавою із дорогими серцю людьми, тим паче, що стовпчик термометра поки це дозволяє.зазнімкувало осіннє місто і пропонує разом із нами зупиниться на секунду, завмерти та насолодитися спокоєм золотої пори.