Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Сьогодні, 12:40
У Луцьку зараз хазяйнує чи не найкрасивіша пора року - золота осінь. Місто вранці оповите легким серпанком туману, парки засипані кленовим листям, здавалося б, усіх відтінків жовтого кольору, а тонка павутинка ніжно обвиває гілочки дерев. Чим гірше, аніж «Осінь у Нью-Йорку»?
Останні теплі дні жовтня - час для неквапливих прогулянок та розмов за чаєм чи кавою із дорогими серцю людьми, тим паче, що стовпчик термометра поки це дозволяє.
Інформаційне агентство ВолиньPost зазнімкувало осіннє місто і пропонує разом із нами зупиниться на секунду, завмерти та насолодитися спокоєм золотої пори.
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Останні теплі дні жовтня - час для неквапливих прогулянок та розмов за чаєм чи кавою із дорогими серцю людьми, тим паче, що стовпчик термометра поки це дозволяє.
Інформаційне агентство ВолиньPost зазнімкувало осіннє місто і пропонує разом із нами зупиниться на секунду, завмерти та насолодитися спокоєм золотої пори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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