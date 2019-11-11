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Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото

Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
У Луцьку зараз хазяйнує чи не найкрасивіша пора року - золота осінь. Місто вранці оповите легким серпанком туману, парки засипані кленовим листям, здавалося б, усіх відтінків жовтого кольору, а тонка павутинка ніжно обвиває гілочки дерев. Чим гірше, аніж «Осінь у Нью-Йорку»?

Останні теплі дні жовтня - час для неквапливих прогулянок та розмов за чаєм чи кавою із дорогими серцю людьми, тим паче, що стовпчик термометра поки це дозволяє.

Інформаційне агентство ВолиньPost зазнімкувало осіннє місто і пропонує разом із нами зупиниться на секунду, завмерти та насолодитися спокоєм золотої пори.
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото

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Теги: осінь, Луцьк
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