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У селі поблизу Луцька затримали чоловіка, який забирав з лісу наркотики

У селі поблизу Луцька затримали чоловіка, який забирав з лісу наркотики
В селі біля Луцька поліцейський офіцер громади виявив чоловіка з психотропами.

Невідому підозрілу особу на території Боратинської ОТГ помітила небайдужа громадянка вчора й відразу повідомила про це поліцейському офіцеру громади, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Він негайно прибув на вказане місце й прослідкував за незнайомцем – той явно нервував. Згодом під час розмови поліцейський з’ясував, що чоловік на території лісопосаджень забрав закладку з забороненими речовинами.

На місце події правоохоронець викликав слідчо-оперативну групу Луцького районного відділення поліції. Слідчі вилучили у зловмисника пакетик з речовиною, схожою на амфетамін, її направили на відповідні експертизи.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання психотропних речовин. Триває досудове розслідування.

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Теги: Луцький район, наркотичні речовини, закладки
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