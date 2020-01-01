У селі поблизу Луцька затримали чоловіка, який забирав з лісу наркотики
Сьогодні, 12:21
В селі біля Луцька поліцейський офіцер громади виявив чоловіка з психотропами.
Невідому підозрілу особу на території Боратинської ОТГ помітила небайдужа громадянка вчора й відразу повідомила про це поліцейському офіцеру громади, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Він негайно прибув на вказане місце й прослідкував за незнайомцем – той явно нервував. Згодом під час розмови поліцейський з’ясував, що чоловік на території лісопосаджень забрав закладку з забороненими речовинами.
На місце події правоохоронець викликав слідчо-оперативну групу Луцького районного відділення поліції. Слідчі вилучили у зловмисника пакетик з речовиною, схожою на амфетамін, її направили на відповідні експертизи.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання психотропних речовин. Триває досудове розслідування.
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Невідому підозрілу особу на території Боратинської ОТГ помітила небайдужа громадянка вчора й відразу повідомила про це поліцейському офіцеру громади, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Він негайно прибув на вказане місце й прослідкував за незнайомцем – той явно нервував. Згодом під час розмови поліцейський з’ясував, що чоловік на території лісопосаджень забрав закладку з забороненими речовинами.
На місце події правоохоронець викликав слідчо-оперативну групу Луцького районного відділення поліції. Слідчі вилучили у зловмисника пакетик з речовиною, схожою на амфетамін, її направили на відповідні експертизи.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання психотропних речовин. Триває досудове розслідування.
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