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Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця

Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця
Завдяки інформації, отриманій від небайдужого громадянина, а також володіючи власними підтвердженими даними, поліція вилучила заборонені речовини та предмети в 51-річного мешканця Ківерцівського району.

Інформують, що 6 вересня під час ефіру на одному з місцевих каналів за участю очільника поліції Волині Юрія Крошка, до студії зателефонував чоловік та повідомив, що в одному з сіл Ківерцівського району мешканець незаконно зберігає і, можливо, реалізовує наркотичні речовини, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці пообіцяли розібратись та негайно організували комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити особу зловмисника, адже чоловік, який телефонував, жодних даних більше не повідомив - лише сам факт.

На той момент оперативники вже зібрали деяку інформацію про можливу причетність мешканця району до незаконного зберігання наркотичних речовин та продовжували роботу з документування його протиправної діяльності. Згодом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ.

27 жовтня, згідно з ухвалою суду, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання волинянина.

“За місцем мешкання фігуранта знайшли не лише рослини канабісу, а й понад 130 поліетиленових пакетиків з речовиною білого кольору, схожою на амфетамін, речовини рослинного походження зеленого кольору, зерна, схожі на насіння конопель. Крім того, вилучено оптичний приціл, предмет схожий на арбалет, кілька ваг, які могли використовуватись для зважування наркотиків, сотні поліетиленових пакетиків, сім-картки та мобільний телефон, пристрої для подрібнення та вживання наркотичних речовин”, - розповів начальник Ківерцівського відділу поліції Олег Бончак.

Також за місцем обшуків працювали і вибухотехніки, в результаті чого вилучили предмет, схожий на корпус ручної оборонної осколкової гранати Ф-1, та предмет, схожий на уніфікований запал дистанційної дії, типу УЗРГМ.

Обшуки проводили працівники кримінального розшуку Ківерцівського відділу поліції спільно з Управлінням СБУ.

Нині досудове розслідування, відкрите за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального Кодексу України, триває.

Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця
Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця
Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця
Набайдужий чоловік «здав» поліції волинянина-наркоторговця





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Теги: обшуки, Ківерцівщина, наркотики
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