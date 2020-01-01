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На Рівненщині від COVID-19 помер відомий меценат

На Рівненщині від COVID-19 помер відомий меценат
Відомий підприємець із Сарненщини Микола Клевака помер 29 жовтня о 5-й ранку.

Відомо, що останні тижні він хворів на COVID-19. Однак, не зміг перебороти цю небезпечну та підступну хворобу, - пишуть Рівненські новини.

Микола Клевака був президентом футбольного клубу “Маяк” та очолював Сарненську районну федерацію футболу. Також керував мисливським господарством “Сарненське”.

До слова, Микола Клевака з 2015 року був депутатом Сарненської районної ради від ВО “Батьківщина”. В рідному Сарненському районі він був відомий як меценат та благодійник.

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Теги: Рівненщина, COVID-19, меценат, смерть
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