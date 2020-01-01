На Рівненщині від COVID-19 помер відомий меценат





Відомо, що останні тижні він хворів на COVID-19. Однак, не зміг перебороти цю небезпечну та підступну хворобу, - пишуть



Микола Клевака був президентом футбольного клубу “Маяк” та очолював Сарненську районну федерацію футболу. Також керував мисливським господарством “Сарненське”.



До слова, Микола Клевака з 2015 року був депутатом Сарненської районної ради від ВО “Батьківщина”. В рідному Сарненському районі він був відомий як меценат та благодійник.

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