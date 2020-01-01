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У Києві затримали одного з командирів підрозділів бойовиків «ЛНР»

У Києві затримали одного з командирів підрозділів бойовиків «ЛНР»
У Києві викрили учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», який брав участь у бойових діях проти сил АТО.

За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої «народної міліції ЛНР», - інформує пресслуба СБУ.

Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.

Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Наразі фігуранту повідомии про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряє інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.





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Теги: Київ, затримання, СБУ
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