У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 15:50
Будівництво у ЖК "Струмочок" – на одному з фінальних та важливих етапів будівництва: прокладання мереж.
Уже впродовж декількох місяців забудовник займається документацією та втіленням в реальність проектів каналізації, водопостачання, електромережі та газифікації. Це дуже відповідальний етап, адже усі мережі будуються фактично “з нуля”, - йдеться на сайті забудовника.
На кількох секціях таунхаусів уже перейшли до благоустрою території. Проект - на фінішній прямій до завершення.
Які саме роботи відбуваються у ЖК “Струмочок”?
Таунхауси:
- Влаштовуємо благоустрій біля 1 та 2 секції.
- В 1 секції виконуємо внутрішню розводку електрики.
- В 3 секції виконуємо фасадні роботи, прокладаємо зовнішні комунікації, влаштовуємо покрівлю ПВХ мембраною.
- В 4 секції завершуємо фасадні роботи.
- В 7 секції завершили фундаментні роботи.
Котеджі:
- Завершили прокладання зовнішніх комунікацій.
- Виконуємо покрівельні роботи.
ЖК “Амстердам”:
- Копаємо котлован.
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НОВИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ЖК “АМСТЕРДАМ” МОЖНА ПРОЧИТАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ
Зверніть увагу! Зараз діє спеціальна пропозиція з відтермінуванням платежів на 18 місяців на таунхаус "Класичний" 135 м2. Перший внесок від 25%.
Таунхаус "Класичний має зручне планування. Простора вітальня, де ви будете проводити вечори за переглядом улюбленого фільму, ділитися подіями, які відбулися за день, відпочивати та насолоджуватися часом проведеним разом. На 2-му поверсі розташовані 2 дитячі кімнати та спальня. У кожного з членів сім'ї буде місце для особистого простору.
Житло в ЖК “Струмочок” - це завжди власна земельна ділянка. До таунхауса належить 3 сотки землі. Перед будинком буде місце для паркування автомобіля, також ви зможете облаштувати тут зелену зону. З вітальні є вихід на терасу та прибудинкову територію
Одразу біля таунхауса є гараж, який має площу 28,65 м2.
За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів БК “Інвестор”:
м. Луцьк, вул. Коперника 13в,
Телефон: 096 030 20 10
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Уже впродовж декількох місяців забудовник займається документацією та втіленням в реальність проектів каналізації, водопостачання, електромережі та газифікації. Це дуже відповідальний етап, адже усі мережі будуються фактично “з нуля”, - йдеться на сайті забудовника.
На кількох секціях таунхаусів уже перейшли до благоустрою території. Проект - на фінішній прямій до завершення.
Які саме роботи відбуваються у ЖК “Струмочок”?
Таунхауси:
- Влаштовуємо благоустрій біля 1 та 2 секції.
- В 1 секції виконуємо внутрішню розводку електрики.
- В 3 секції виконуємо фасадні роботи, прокладаємо зовнішні комунікації, влаштовуємо покрівлю ПВХ мембраною.
- В 4 секції завершуємо фасадні роботи.
- В 7 секції завершили фундаментні роботи.
Котеджі:
- Завершили прокладання зовнішніх комунікацій.
- Виконуємо покрівельні роботи.
ЖК “Амстердам”:
- Копаємо котлован.
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НОВИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ЖК “АМСТЕРДАМ” МОЖНА ПРОЧИТАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ
Зверніть увагу! Зараз діє спеціальна пропозиція з відтермінуванням платежів на 18 місяців на таунхаус "Класичний" 135 м2. Перший внесок від 25%.
Таунхаус "Класичний має зручне планування. Простора вітальня, де ви будете проводити вечори за переглядом улюбленого фільму, ділитися подіями, які відбулися за день, відпочивати та насолоджуватися часом проведеним разом. На 2-му поверсі розташовані 2 дитячі кімнати та спальня. У кожного з членів сім'ї буде місце для особистого простору.
Житло в ЖК “Струмочок” - це завжди власна земельна ділянка. До таунхауса належить 3 сотки землі. Перед будинком буде місце для паркування автомобіля, також ви зможете облаштувати тут зелену зону. З вітальні є вихід на терасу та прибудинкову територію
Одразу біля таунхауса є гараж, який має площу 28,65 м2.
За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів БК “Інвестор”:
м. Луцьк, вул. Коперника 13в,
Телефон: 096 030 20 10
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