вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*

У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*
Будівництво у ЖК "Струмочок" – на одному з фінальних та важливих етапів будівництва: прокладання мереж.

Уже впродовж декількох місяців забудовник займається документацією та втіленням в реальність проектів каналізації, водопостачання, електромережі та газифікації. Це дуже відповідальний етап, адже усі мережі будуються фактично “з нуля”, - йдеться на сайті забудовника.

На кількох секціях таунхаусів уже перейшли до благоустрою території. Проект - на фінішній прямій до завершення.


Які саме роботи відбуваються у ЖК “Струмочок”?

Таунхауси:

- Влаштовуємо благоустрій біля 1 та 2 секції.
- В 1 секції виконуємо внутрішню розводку електрики.
- В 3 секції виконуємо фасадні роботи, прокладаємо зовнішні комунікації, влаштовуємо покрівлю ПВХ мембраною.
- В 4 секції завершуємо фасадні роботи.
- В 7 секції завершили фундаментні роботи.

Котеджі:

- Завершили прокладання зовнішніх комунікацій.
- Виконуємо покрівельні роботи.

ЖК “Амстердам”:

- Копаємо котлован.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НОВИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ЖК “АМСТЕРДАМ” МОЖНА ПРОЧИТАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ
Презентація ЖК «Амстердам»
Презентація ЖК «Амстердам»

Зверніть увагу! Зараз діє спеціальна пропозиція з відтермінуванням платежів на 18 місяців на таунхаус "Класичний" 135 м2. Перший внесок від 25%.

Таунхаус "Класичний має зручне планування. Простора вітальня, де ви будете проводити вечори за переглядом улюбленого фільму, ділитися подіями, які відбулися за день, відпочивати та насолоджуватися часом проведеним разом. На 2-му поверсі розташовані 2 дитячі кімнати та спальня. У кожного з членів сім'ї буде місце для особистого простору.

Житло в ЖК “Струмочок” - це завжди власна земельна ділянка. До таунхауса належить 3 сотки землі. Перед будинком буде місце для паркування автомобіля, також ви зможете облаштувати тут зелену зону. З вітальні є вихід на терасу та прибудинкову територію

Одразу біля таунхауса є гараж, який має площу 28,65 м2.
У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*

За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів БК “Інвестор”:

м. Луцьк, вул. Коперника 13в,

Телефон: 096 030 20 10

У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*
У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівництво, ЖК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Сьогодні, 16:07
У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 15:50
У луцькій лікарні чоловік покінчив із життям. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:46
У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
Простір для свободи і самовираження: у чому переваги нерухомості від ЖК StyleUP* Простір для свободи і самовираження: у чому переваги нерухомості від ЖК StyleUP*
12 червень, 2019, 10:10
На Волині на будівництві важко травмувався чоловік На Волині на будівництві важко травмувався чоловік
28 жовтень, 08:57
В селищі поблизу Луцька збудують каплицю В селищі поблизу Луцька збудують каплицю
26 жовтень, 08:17
«Карамельні» оселі для кожного: як у Луцьку зводять «Caramel Residence». ФОТО* «Карамельні» оселі для кожного: як у Луцьку зводять «Caramel Residence». ФОТО*
20 жовтень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
20-річну матір, яка залишила дитину в готелі у Ковелі, досі розшукують. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
 0
Обрали нового ректора ЛНТУ
Сьогодні, 16:45
 0
Від коронавірусу помер колишній народний депутат України
Сьогодні, 16:41
 0
На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
Медіа
відео
1/8