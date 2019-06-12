У «Струмочку» прокладають мережі та влаштовують благоустрій. ВІДЕОЗВІТ*





Уже впродовж декількох місяців забудовник займається документацією та втіленням в реальність проектів каналізації, водопостачання, електромережі та газифікації. Це дуже відповідальний етап, адже усі мережі будуються фактично “з нуля”, - йдеться на сайті забудовника.



На кількох секціях таунхаусів уже перейшли до благоустрою території. Проект - на фінішній прямій до завершення.





Які саме роботи відбуваються у ЖК “Струмочок”?



Таунхауси:



- Влаштовуємо благоустрій біля 1 та 2 секції.

- В 1 секції виконуємо внутрішню розводку електрики.

- В 3 секції виконуємо фасадні роботи, прокладаємо зовнішні комунікації, влаштовуємо покрівлю ПВХ мембраною.

- В 4 секції завершуємо фасадні роботи.

- В 7 секції завершили фундаментні роботи.



Котеджі:



- Завершили прокладання зовнішніх комунікацій.

- Виконуємо покрівельні роботи.



ЖК “Амстердам”:



- Копаємо котлован.



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Презентація ЖК «Амстердам»

Зверніть увагу! Зараз діє спеціальна пропозиція з відтермінуванням платежів на 18 місяців на таунхаус "Класичний" 135 м2. Перший внесок від 25%.



Таунхаус "Класичний має зручне планування. Простора вітальня, де ви будете проводити вечори за переглядом улюбленого фільму, ділитися подіями, які відбулися за день, відпочивати та насолоджуватися часом проведеним разом. На 2-му поверсі розташовані 2 дитячі кімнати та спальня. У кожного з членів сім'ї буде місце для особистого простору.



Житло в ЖК “Струмочок” - це завжди власна земельна ділянка. До таунхауса належить 3 сотки землі. Перед будинком буде місце для паркування автомобіля, також ви зможете облаштувати тут зелену зону. З вітальні є вихід на терасу та прибудинкову територію



Одразу біля таунхауса є гараж, який має площу 28,65 м2.



За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів БК “Інвестор”:



м. Луцьк, вул. Коперника 13в,



Телефон: 096 030 20 10





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво у ЖК "Струмочок" – на одному з фінальних та важливих етапів будівництва: прокладання мереж.Уже впродовж декількох місяців забудовник займається документацією та втіленням в реальність проектів каналізації, водопостачання, електромережі та газифікації. Це дуже відповідальний етап, адже усі мережі будуються фактично “з нуля”, - йдеться на сайті забудовника.На кількох секціях таунхаусів уже перейшли до благоустрою території. Проект - на фінішній прямій до завершення.- Влаштовуємо благоустрій біля 1 та 2 секції.- В 1 секції виконуємо внутрішню розводку електрики.- В 3 секції виконуємо фасадні роботи, прокладаємо зовнішні комунікації, влаштовуємо покрівлю ПВХ мембраною.- В 4 секції завершуємо фасадні роботи.- В 7 секції завершили фундаментні роботи.- Завершили прокладання зовнішніх комунікацій.- Виконуємо покрівельні роботи.- Копаємо котлован.Таунхаус "Класичний має зручне планування. Простора вітальня, де ви будете проводити вечори за переглядом улюбленого фільму, ділитися подіями, які відбулися за день, відпочивати та насолоджуватися часом проведеним разом. На 2-му поверсі розташовані 2 дитячі кімнати та спальня. У кожного з членів сім'ї буде місце для особистого простору.Житло в ЖК “Струмочок” - це завжди власна земельна ділянка. До таунхауса належить 3 сотки землі. Перед будинком буде місце для паркування автомобіля, також ви зможете облаштувати тут зелену зону. З вітальні є вихід на терасу та прибудинкову територіюОдразу біля таунхауса є гараж, який має площу 28,65 м2.За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ продажів БК “Інвестор”:м. Луцьк, вул. Коперника 13в,Телефон: 096 030 20 10

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