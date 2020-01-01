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У луцькій лікарні чоловік покінчив із життям. ОНОВЛЕНО

У луцькій лікарні чоловік покінчив із життям. ОНОВЛЕНО
Чоловік вчинив самогубство в одній із лікарень Луцька.

Інформацію підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Як зазначили у поліції, 29 жовтня зранку чоловік покінчив життя самогубством. Відомо, що це - 76-річний лучанин.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості поліцейські внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (з приміткою самогубство).

Заступник директора Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов Суспільному спростував інформацію про те, що чоловік хворів на коронавірус. З його слів, медзаклад не передбачений для госпіталізації недужих на цю інфекцію.

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Теги: самогубство, коронавірус, Луцьк
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