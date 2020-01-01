У луцькій лікарні чоловік покінчив із життям. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:46
Чоловік вчинив самогубство в одній із лікарень Луцька.
Інформацію підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Як зазначили у поліції, 29 жовтня зранку чоловік покінчив життя самогубством. Відомо, що це - 76-річний лучанин.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості поліцейські внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (з приміткою самогубство).
Заступник директора Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов Суспільному спростував інформацію про те, що чоловік хворів на коронавірус. З його слів, медзаклад не передбачений для госпіталізації недужих на цю інфекцію.
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Інформацію підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Як зазначили у поліції, 29 жовтня зранку чоловік покінчив життя самогубством. Відомо, що це - 76-річний лучанин.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості поліцейські внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (з приміткою самогубство).
Заступник директора Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов Суспільному спростував інформацію про те, що чоловік хворів на коронавірус. З його слів, медзаклад не передбачений для госпіталізації недужих на цю інфекцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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