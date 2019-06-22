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Від коронавірусу помер колишній народний депутат України

Від коронавірусу помер колишній народний депутат України
У четвер, 29 жовтня, від коронавірусу помер народний депутат України 3-го скликання Валерій Бабич. Йому було 67 років.

Про трагедію повідомила на своїй сторінці у Facebook дружина експрем'єр-міністра Анатолія Кінаха Марина Кінах, - пише Обозреватель.

"Від цієї страшної хвороби пішла людина великого серця, доброї душі, величезного розуму – Валерій Георгійович Бабич", – написала вона, висловивши співчуття родині померлого.

Крім того, Бабич був першим президентом АТ "Українська фінансова група", віцепрезидентом Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка та активно займався громадською та політичною діяльністю.

Зокрема, впродовж 1993-1994 років він обіймав посаду радника першого президента України Леоніда Кравчука з питань ринкової економіки.

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Теги: Валерій Бабич, нардеп, смерть
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