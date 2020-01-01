20-річну матір, яка залишила дитину в готелі у Ковелі, досі розшукують. ВІДЕО

3-річного хлопчика у готельному номері, а сама пішла геть. У поліції розповіли, що розглядають питання про позбавлення батьківських прав.



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Заплакану й налякану дитину випадково виявив друг власника закладу Сергій Здоміщук. Саме він розмістив у соцмережі відео та разом із поліцією взявся розшукувати горе-батьків.



Андрійко 4 години просидів сам в готельному номері. "Дитина плакала та кричала. Він кликав маму, нічого не хотів", - говорить Сергій.



Сергій Здоміщук, який виявив хлопчика самого, відпочивав у сусідньому номері. Каже, спершу не міг повірити, що такого малюка можна було залишити самого.



Чоловік, батько 3-х дітей, шокований. В соцмережі він розмістив відео, аби знайти родичів хлопчика. Завдяки соцмережам за кілька годин поліція розшукала батька Андрійка Володимира Мрочка. Він мешкає окремо. Чому співмешканка так вчинила, він не розуміє.



Він показує останнє повідомлення від Насті - мами хлопчика. Там 20-річна матір пише, що залишити сина її змусили. Батько хлопчика розповівв, що Настя виховувалася в дитбудинку.



За словами Володимира Мрочка, після того, як матір залишила дитину, її бачили у Ковелі. Жінка знімала гроші в банкоматі з невідомим чоловіком.



Матір Андрійка досі шукають, розповіли у волинській поліції.



"Уже й раніше вона потрапляла у поле зору правоохоронців. Вела аморальний спосіб життя. Тому зараз вже буде вирішуватися питання й про позбавлення батьківських прав", - зауважила речниця сектору комунікації поліції Волині Ольга Бузулук.



Як з'ясувалося, влітку жінка вже лишила дитину на кілька місяців у реабілітаційному центрі, а потім забрала і обіцяла виправитися.



Детальніше - у відео.





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