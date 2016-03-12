Безробітним волинянам пропонують безоплатне навчання

Офіційно безробітним волинянам, які перебувають на обліку в службі зайнятості, пропонують безоплатно здобути нову спеціальність.Про це інформують у відділі інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Обласна служба зайнятості розпочинає набір груп на навчання за різними спеціальностями в Рівненському та Одеському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання триває від одного до 9,2 місяця.За цей час можна опанувати нову спеціальність за одним із майже тридцяти напрямів. Пропонують, зокрема, отримати спеціальність адміністратора, рибовода, водія автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»), кравця, перукаря, продавця продовольчих чи непродовольчих товарів, штукатура, столяра, обліковця з реєстрації бухгалтерських даних тощо.Під час навчання безробітні будуть отримувати допомогу по безробіттю у сумах і строки, визначені відповідно до законодавства України; компенсацію фактичних витрат на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за кожен день навчання (крім витрат на проїзд у міському транспорті). Окрім того, за потреби слухачів забезпечать місцем проживання на період навчання. За цей час безробітні студенти опанують нову спеціальність за одним із майже тридцяти напрямів і отримають нову можливість реалізувати себе.Витрати покриє Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.Більше інформації за телефонами: (0332) 72-53-01 та (099) 327-11-86 або ж в анонсах на офіційній Facebook-сторінці Волинського обласного центру зайнятості.