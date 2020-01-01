Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві очікують дощову погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +5…+6 градусів, удень підніметься до +10…+11. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с.
До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві очікують дощову погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +5…+6 градусів, удень підніметься до +10…+11. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с.
До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Відродженні у Луцьку – подвійна аварія з потерпілим. ФОТО
Сьогодні, 19:25
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 30 жовтня
Сьогодні, 19:00