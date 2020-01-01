Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 жовтня





У Луцьку, Ковелі, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві очікують дощову погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +5…+6 градусів, удень підніметься до +10…+11. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с.



До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешеві очікують дощову погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +5…+6 градусів, удень підніметься до +10…+11. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-6 м/с.До кінця тижня очікують мінливу хмарність, місцями – дощ.

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