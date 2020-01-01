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Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО

Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО
Встановили особу водія, який у Турійському районі збив велосипедиста та втік з місця пригоди.

Пр це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, у понеділок, 26 жовтня, на автодорозі поблизу села Городилець Турійського району невідомий водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, збив велосипедиста, 51-річного жителя району. Водій з місця пригоди зник.

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

«Завдяки проведеним оперативним заходам співробітники кримінальної поліції встановили, що ДТП скоїв 39-річний житель Володимир-Волинського району. Транспортний засіб, Fiat Doblo, вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває», – зазначив Юрій Столярчук, керівник Турійського відділення поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт строком до двох років, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО
Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО
Розшукали водія-втікача, який збив велосипедиста у Турійському районі. ФОТО


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Теги: Турійський район, поліція, розшук
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