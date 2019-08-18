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У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину

У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину
Луцькі патрульні допомогли знайти рідних загубленого хлопчика.

Вчора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що на Театральному майдані знайшов 5-річного хлопчика на ім’я Олексій, який загубився, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Патрульні одразу прибули за вказаною адресою, оглянули прилеглу територію, запитали перехожих, однак батьків не знайшли. Опісля пошуків хлопчик назвав своє місце проживання і патрульним вдалося знайти його бабусю, аби його життю нічого не загрожувало.

Жінка розповіла, що мама хлопчика не вперше залишає його. Тож далі патрульні спільно з дитиною та його бабусею прибули до Луцького відділу поліції, де виявили й маму малюка.

Жінка понесе відповідальність за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Також про цю ситуацію повідомили Службу у справах дітей щодо подальшого соціального супроводу хлопчика.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, патрульна поліція, розшук
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