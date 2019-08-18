У центрі Луцька знайшли загублену 5-річну дитину





Вчора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що на Театральному майдані знайшов 5-річного хлопчика на ім’я Олексій, який загубився,



Патрульні одразу прибули за вказаною адресою, оглянули прилеглу територію, запитали перехожих, однак батьків не знайшли. Опісля пошуків хлопчик назвав своє місце проживання і патрульним вдалося знайти його бабусю, аби його життю нічого не загрожувало.



Жінка розповіла, що мама хлопчика не вперше залишає його. Тож далі патрульні спільно з дитиною та його бабусею прибули до Луцького відділу поліції, де виявили й маму малюка.



Жінка понесе відповідальність за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Також про цю ситуацію повідомили Службу у справах дітей щодо подальшого соціального супроводу хлопчика.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні допомогли знайти рідних загубленого хлопчика.Вчора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від заявника, який повідомив, що на Театральному майдані знайшов 5-річного хлопчика на ім’я, який загубився, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Патрульні одразу прибули за вказаною адресою, оглянули прилеглу територію, запитали перехожих, однак батьків не знайшли. Опісля пошуків хлопчик назвав своє місце проживання і патрульним вдалося знайти його бабусю, аби його життю нічого не загрожувало.Жінка розповіла, що мама хлопчика не вперше залишає його. Тож далі патрульні спільно з дитиною та його бабусею прибули до Луцького відділу поліції, де виявили й маму малюка.Жінка понесе відповідальність за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Також про цю ситуацію повідомили Службу у справах дітей щодо подальшого соціального супроводу хлопчика.

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