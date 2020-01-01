У нацпарку на Волині зрізали понад пів тисячі дерев. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



Згідно з чинним законодавством на території господарської зони нацпарків заборонені рубки головного користування.



Відповідно до інформації на дільничних стовпах - це рубка, яка була проведена у 2020 році на загальній площі 1,2 га.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції у Волинській області.



Під час огляду місця події за участю поліції працівники ДЕІ провели замір пнів зрубаних дерев. Вони нарахували 640 пнів дерев породи вільха, береза, дуб.



На одній ділянці площею 0,5 га зрізали 312 дерев, на другій - площею 0,7 га - 328 дерев. Обидві ділянки рубки головного користування і безпосередньо примикають одна до одної.



Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області під час спільного рейду з працівниками НПП «Цуманська пуща» у Ківерцівському районі виявили 640 зрізаних дерев.Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Згідно з чинним законодавством на території господарської зони нацпарків заборонені рубки головного користування.Відповідно до інформації на дільничних стовпах - це рубка, яка була проведена у 2020 році на загальній площі 1,2 га.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції у Волинській області.Під час огляду місця події за участю поліції працівники ДЕІ провели замір пнів зрубаних дерев. Вони нарахували 640 пнів дерев породи вільха, береза, дуб.На одній ділянці площею 0,5 га зрізали 312 дерев, на другій - площею 0,7 га - 328 дерев. Обидві ділянки рубки головного користування і безпосередньо примикають одна до одної.Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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