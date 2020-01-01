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Уряд зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру е-декларацій чиновників

Уряд зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру е-декларацій чиновників
Кабінет міністрів України зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ українцям до реєстру е-декларацій чиновників.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі.

"Щойно на позачерговому засіданні Уряду за участі Президента України Володимира Зеленського на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

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Теги: е-декларації, РНБО, відновлення доступу
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