Компанії не хочуть повертатися до офісів після пандемії



Як передає



Дослідження показало, що керівники й працівники не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу після закінчення пандемії. Однак, через відмову від роботи в офісі з 9-ї до 18-ї години багато команд відчувають себе менш згуртованими. В результаті індивідуальна продуктивність працівників зростає, але спостерігається зниження рівня інновацій і креативності.



Керівники бізнесу зосереджені на тому, щоб комбіновані технології працювали ефективно; 95% топ-менеджерів відзначили важливість зміни методів роботи своїх компаній, щоб зробити їх більш інноваційними та гнучкими.



Дослідження з’ясувало, що торік тільки 15% компаній мали гнучкий робочий графік, а зараз так працюють 76%, при цьому 9 з 10 бізнес-лідерів очікують більш гнучкого графіка роботи в довгостроковій перспективі. Працівники хотіли б проводити 31% робочого тижня за межами традиційного офісу.



Керівники бізнесу бачать переваги як в продуктивності, так і в ефективності гнучкого робочого графіка: 82% менеджерів відзначають, що продуктивність їхньої компанії залишилася на тому ж рівні або навіть підвищилася в міру переходу людей на віддалену роботу, а 56% констатують економію витрат при такій роботі.



Найбільший виклик, з яким компанії стикаються при переході до гнучкого графіка роботи, пов'язаний з підтриманням згуртованості команди. Основні задачі співробітників при віддаленій роботі: підтримка належних умов праці, збереження командного духу. Майже 40% керівників відзначають, що їм важко створити сильну і єдину культуру в команді, а 61% з них здається, що вони не навчилися ефективно делегувати та розширювати можливості віртуальних команд.



«Для багатьох бізнесів їхня звичайна повсякденна реальність була заснована на традиційній офісній обстановці. Тому багатьом співробітникам складно швидко адаптуватися до нового способу віддаленої роботи. Це також стосується менеджерів і керівників, які стикаються з проблемою не тільки забезпечення виконання основних бізнес-цілей в умовах підвищеної невизначеності, а й забезпечення згуртованості й залученості своїх команд у важкі часи», — зазначає генеральний менеджер відділу кадрів в Microsoft EMEA Сара Фішер.



Як повідомлялося, компанія Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group і доктором Майклом Парком з Wharton School провела опитування серед 9 тис. співробітників і керівників бізнесу в 15 країнах Європи, щоб дізнатися про їхній досвід віддаленої роботи та їхні очікування на майбутнє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівники компаній та їхні працівники не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу після закінчення пандемії.Як передає Укрінформ , про це йдеться в дослідженні компанії Microsoft, що є в розпорядженні агентства.Дослідження показало, що керівники й працівники не хочуть повертатися до колишніх способів ведення бізнесу після закінчення пандемії. Однак, через відмову від роботи в офісі з 9-ї до 18-ї години багато команд відчувають себе менш згуртованими. В результаті індивідуальна продуктивність працівників зростає, але спостерігається зниження рівня інновацій і креативності.Керівники бізнесу зосереджені на тому, щоб комбіновані технології працювали ефективно; 95% топ-менеджерів відзначили важливість зміни методів роботи своїх компаній, щоб зробити їх більш інноваційними та гнучкими.Дослідження з’ясувало, що торік тільки 15% компаній мали гнучкий робочий графік, а зараз так працюють 76%, при цьому 9 з 10 бізнес-лідерів очікують більш гнучкого графіка роботи в довгостроковій перспективі. Працівники хотіли б проводити 31% робочого тижня за межами традиційного офісу.Керівники бізнесу бачать переваги як в продуктивності, так і в ефективності гнучкого робочого графіка: 82% менеджерів відзначають, що продуктивність їхньої компанії залишилася на тому ж рівні або навіть підвищилася в міру переходу людей на віддалену роботу, а 56% констатують економію витрат при такій роботі.Найбільший виклик, з яким компанії стикаються при переході до гнучкого графіка роботи, пов'язаний з підтриманням згуртованості команди. Основні задачі співробітників при віддаленій роботі: підтримка належних умов праці, збереження командного духу. Майже 40% керівників відзначають, що їм важко створити сильну і єдину культуру в команді, а 61% з них здається, що вони не навчилися ефективно делегувати та розширювати можливості віртуальних команд.«Для багатьох бізнесів їхня звичайна повсякденна реальність була заснована на традиційній офісній обстановці. Тому багатьом співробітникам складно швидко адаптуватися до нового способу віддаленої роботи. Це також стосується менеджерів і керівників, які стикаються з проблемою не тільки забезпечення виконання основних бізнес-цілей в умовах підвищеної невизначеності, а й забезпечення згуртованості й залученості своїх команд у важкі часи», — зазначає генеральний менеджер відділу кадрів в Microsoft EMEAЯк повідомлялося, компанія Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group і докторомз Wharton School провела опитування серед 9 тис. співробітників і керівників бізнесу в 15 країнах Європи, щоб дізнатися про їхній досвід віддаленої роботи та їхні очікування на майбутнє.

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