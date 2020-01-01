Антитіла до COVID-19 можуть жити лише кілька місяців, – вчені
Сьогодні, 03:37
Вчені Імперського коледжу Лондона з'ясували, що з часом кількість людей з антитілами від коронавірусу знижується.
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує сайт університету.
Таким чином результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.
У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.
При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.
Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.
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Як повідомляє Укрінформ, про це інформує сайт університету.
Таким чином результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.
У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.
При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.
Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.
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