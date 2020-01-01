Антитіла до COVID-19 можуть жити лише кілька місяців, – вчені





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Таким чином результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.



У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.



При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.



Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені Імперського коледжу Лондона з'ясували, що з часом кількість людей з антитілами від коронавірусу знижується.Як повідомляє Укрінформ , про це інформує сайт університету.Таким чином результати дослідження ставлять під сумнів ефективність стратегії вироблення колективного імунітету від коронавірусу.У дослідженні взяли участь більш як 365 000 осіб, яким три рази робили тести на антитіла у період з 20 червня по 28 вересня. За цей час антитіла зникли у 26% піддослідних. При цьому серед загальної кількості респондентів на початку експерименту антитіла виявили у 6%, а станом на початок другої хвилі COVID-19 у вересні - у 4,4% протестованих.При цьому скорочення частки людей з антитілами відбулося в усіх вікових групах: найбільше скорочення антитіл спостерігалося у людей, старших за 75 років, найменше - у людей 18-24 років.Результати дослідження дають змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися в місяці після першої хвилі епідемії.

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