Вчені виявили новий штам коронавірусу в Європі – він спричинив другу хвилю пандемії





Його виявили в Іспанії цього літа, пишуть



Вперше новий вид коронавірусу помітили у червні. На нього захворіли фермери з північного сходу Іспанії. Європою його поширили туристи, які відпочивали в країні.



Ще в липні мутований вірус був у шістьох європейських країнах. А вже у жовтні він поширився на 12 держав. Його виявили у Гонконзі та Новій Зеландії.



Генетик Емма Хоркрофт, яка також працює над дослідженнями коронавірусу, вважає, що стрімке поширення 20A.EU1 вказує на нехтування карантинними заходами.



Новий вірус 20A.EU1 не схожий на поширену версію Sars-Cov-2. Нині вчені не дослідили, чи може мутований вірус викликати більшу смертність пацієнтів.

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