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Лучанка розповіла, як утилізує опале листя без шкоди для екології. ВІДЕО

Лучанка розповіла, як утилізує опале листя без шкоди для екології. ВІДЕО
Вже більше 20 років Наталія Літот складає в одне місце усі органічні відходи, скошену траву і, що актуально восени, опале листя.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Жінка каже, що завдяки компостній ямі вдалось вирішити багато питань.

«Не треба його палити чи думати, куди подіти. Один раз зробили цю яму і маємо спокій. Вона у нас викопана, вимурувана та має отвори, щоб стікала вода. Мабуть 1,80 м. має вглибину і в ширину мабуть більше двох метрів», - розповіла Наталія Літот.

Допомагають у переробці каліфорнійські хробаки. Вони, у відносно короткі терміни, перетворюють органічні відходи у повноцінне гумусоване добриво.

Про такі переваги природньої переробки відходів, у тому числі сухостою і листя, вочевидь, знають не всі. Чимало господарів, зокрема тих, хто проживає за містом, і досі це спалює. Що, в свою чергу, неабияк впливає на наше здоров’я.

«Листя виконує певну бар’єрну функцію, захисну. Воно захищає людей від шкідливих викидів автотранспорту. А оскільки ці всі сполуки і чадний газ осідають на листі, то при спалюванні це все повертається назад в повітря. Спалювати листя не можна – це однозначна відповідь», - розповіла доцентка кафедри охорони навколишнього середовища ВНУ Оксана Музиченко.



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Теги: листя, спалювання, добриво, гумус, компост
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