Волинський школяр – у числі кращих орієнтувальників України
Сьогодні, 00:21
Днями у Черкасах відбувся особистий Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки) зі спортивного орієнтування.
Боратинську громаду на Чемпіонаті представляв Юрій Черняк, інформують на сайті ОТГ.
Спортсмени боролися три дні на середній, довгій та короткій дистанціях у лісових масивах села Худоліївка та села Думанці. Загалом позмагатися за першість з’їхалися півсотні орієнтувальників з усієї України.
У групі чотирнадцятирічних на одній із дистанцій дев’ятикласник з Волині Юрій Черняк здобув впевнену перемогу.
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Боратинську громаду на Чемпіонаті представляв Юрій Черняк, інформують на сайті ОТГ.
Спортсмени боролися три дні на середній, довгій та короткій дистанціях у лісових масивах села Худоліївка та села Думанці. Загалом позмагатися за першість з’їхалися півсотні орієнтувальників з усієї України.
У групі чотирнадцятирічних на одній із дистанцій дев’ятикласник з Волині Юрій Черняк здобув впевнену перемогу.
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