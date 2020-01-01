Волинський школяр – у числі кращих орієнтувальників України





Боратинську громаду на Чемпіонаті представляв Юрій Черняк, інформують на



Спортсмени боролися три дні на середній, довгій та короткій дистанціях у лісових масивах села Худоліївка та села Думанці. Загалом позмагатися за першість з’їхалися півсотні орієнтувальників з усієї України.



У групі чотирнадцятирічних на одній із дистанцій дев’ятикласник з Волині Юрій Черняк здобув впевнену перемогу.





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