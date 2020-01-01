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Волинський школяр – у числі кращих орієнтувальників України

Волинський школяр – у числі кращих орієнтувальників України
Днями у Черкасах відбувся особистий Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки) зі спортивного орієнтування.

Боратинську громаду на Чемпіонаті представляв Юрій Черняк, інформують на сайті ОТГ.

Спортсмени боролися три дні на середній, довгій та короткій дистанціях у лісових масивах села Худоліївка та села Думанці. Загалом позмагатися за першість з’їхалися півсотні орієнтувальників з усієї України.

У групі чотирнадцятирічних на одній із дистанцій дев’ятикласник з Волині Юрій Черняк здобув впевнену перемогу.

Волинський школяр – у числі кращих орієнтувальників України

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Теги: Боратинська ОТГ, спортивне орієнтування
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