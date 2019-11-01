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Уряд ухвалив рішення розблокувати роботу системи е-декларування

Уряд ухвалив рішення розблокувати роботу системи е-декларування
На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів уряд ухвалив рішення, яке дасть можливість розблокувати роботу системи електронного декларування.

У четвер, 29 жовтня, відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів, на якому розглянули деякі питання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що 26 лютого 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю про «незаконне збагачення».

«Електронне декларування — це шлях до прозорості та доброчесності чиновників. Сьогодні Кабінет Міністрів за ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків. В тому числі тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу», — заявив Прем’єр-міністр.

За підсумками розгляду питання Уряд ухвалив рішення, що дасть можливість НАЗК забезпечити відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій та проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог законодавства.

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Теги: декларація, НАЗК, доступ, розпорядження, корупція
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