вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на інвентаризацію дерев передбачили 100 тисяч гривень

У Луцьку на інвентаризацію дерев передбачили 100 тисяч гривень
На інвентаризацію дерев загального насадження у Луцьку наступного року передбачили 100 тисяч гривень.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.

«На інвентаризацію дерев загального насадження у Луцьку наступного року акумульовано суму 100 тисяч гривень. Ми плануємо розмістити на кожному дереві бірку з номером. Ці дані будуть зберігатися також у цифровому форматі. Так ми будемо бачити усю картину», - зазначила Оксана Лисак.

Чиновниця додала, що дерева, які ростуть на прибудинкових територіях чи на ділянках комунальних установ, поки що не будуть оцифровувати. Наступним кроком стане інвентаризація зелених насаджень спеціального призначення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерева, інвентаризація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський школяр – у числі кращих орієнтувальників України
Сьогодні, 00:21
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку на інвентаризацію дерев передбачили 100 тисяч гривень
29 жовтень, 23:23
Уряд ухвалив рішення розблокувати роботу системи е-декларування
29 жовтень, 22:47
Дорогу Ягодин-Ковель-Луцьк пропонують приватним компаніям відремонтувати «в розстрочку»
29 жовтень, 22:26
Схожі новини
Через вирубки дубові дерева – під загрозою: волинян просять допомогти зібрати жолуді Через вирубки дубові дерева – під загрозою: волинян просять допомогти зібрати жолуді
24 жовтень, 22:25
У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО У Луцьку муніципали зловили ромів, які рвали горобину, ламаючи дерева. ФОТО
27 вересень, 15:28
На Волині невідомі незаконно зрізали дерев на понад шість мільйонів гривень На Волині невідомі незаконно зрізали дерев на понад шість мільйонів гривень
17 вересень, 10:37
На Волині незаконно зрубали дерев на майже 2 мільйони гривень На Волині незаконно зрубали дерев на майже 2 мільйони гривень
15 вересень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський школяр – у числі кращих орієнтувальників України
Сьогодні, 00:21
 0
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку на інвентаризацію дерев передбачили 100 тисяч гривень
29 жовтень, 23:23
 0
Уряд ухвалив рішення розблокувати роботу системи е-декларування
29 жовтень, 22:47
 0
Дорогу Ягодин-Ковель-Луцьк пропонують приватним компаніям відремонтувати «в розстрочку»
29 жовтень, 22:26
 0
Медіа
відео
1/8