У Луцьку на інвентаризацію дерев передбачили 100 тисяч гривень





Про це у коментарі власкору Оксана Лисак.



«На інвентаризацію дерев загального насадження у Луцьку наступного року акумульовано суму 100 тисяч гривень. Ми плануємо розмістити на кожному дереві бірку з номером. Ці дані будуть зберігатися також у цифровому форматі. Так ми будемо бачити усю картину», - зазначила Оксана Лисак.



Чиновниця додала, що дерева, які ростуть на прибудинкових територіях чи на ділянках комунальних установ, поки що не будуть оцифровувати. Наступним кроком стане інвентаризація зелених насаджень спеціального призначення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На інвентаризацію дерев загального насадження у Луцьку наступного року передбачили 100 тисяч гривень.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради«На інвентаризацію дерев загального насадження у Луцьку наступного року акумульовано суму 100 тисяч гривень. Ми плануємо розмістити на кожному дереві бірку з номером. Ці дані будуть зберігатися також у цифровому форматі. Так ми будемо бачити усю картину», - зазначила Оксана Лисак.Чиновниця додала, що дерева, які ростуть на прибудинкових територіях чи на ділянках комунальних установ, поки що не будуть оцифровувати. Наступним кроком стане інвентаризація зелених насаджень спеціального призначення.

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