У Володимирі-Волинському водії власними силами «залатали» ями на дорозі. ФОТО





Про це пише



За словами місцевих, таку картину вони спостерігали декілька днів тому. На дорозі зупинялись вантажівки "дорожників", які ремонтують дорогу на сусідній вулиці.



Відтак, водії зібрали залишки асфальту, які лишились на спецмашинах і дбайливо висипали туди, де його не вистачає. Таким чином, ймовірно, своїми силами повністю “залатали” яму, біля повороту на вулицю Кальнишевського.





А ось у провулку за двоповерхівкою, що на Драгоманова, 41, ями ліквідували битою цеглою. Зробили ймовірно, самі жителі цього району власноруч, адже дорога на цій діянці не заасфальтована, а у дощ там завжди болото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Козацькій у Володимирі-Волинському водії власними силами "залатали" ями. А незаасфальтований провулок на Драгоманова хтось «залатав» битою цеглою.Про це пише БУГ За словами місцевих, таку картину вони спостерігали декілька днів тому. На дорозі зупинялись вантажівки "дорожників", які ремонтують дорогу на сусідній вулиці.Відтак, водії зібрали залишки асфальту, які лишились на спецмашинах і дбайливо висипали туди, де його не вистачає. Таким чином, ймовірно, своїми силами повністю “залатали” яму, біля повороту на вулицю Кальнишевського.А ось у провулку за двоповерхівкою, що на Драгоманова, 41, ями ліквідували битою цеглою. Зробили ймовірно, самі жителі цього району власноруч, адже дорога на цій діянці не заасфальтована, а у дощ там завжди болото.

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