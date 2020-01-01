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В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО

В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО
В Одесі 29 жовтня пожежнику-рятувальнику із Дніпропетровщини повідомили про підозру у підпалі трьох елітних авто на замовлення.

Пожежник разом зі спільником діяли у період з грудня 2019 по квітень 2020. Про це інформує Одеська обласна прокуратура.

Загальна сума збитків внаслідок підпалів складає понад 1 млн гривень.

З’ясувалося, що ще двоє спільників пожежника, причетних до замовних підпалів автомобілів, вже перебувають під вартою.

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО
В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО
В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО
В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО
В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО
В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО
В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО

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Теги: прокуратура, пожежник, підпал, автівка
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