В Одесі пожежник-рятувальник спалював елітні авто на замовлення. ФОТО





Пожежник разом зі спільником діяли у період з грудня 2019 по квітень 2020. Про це інформує



Загальна сума збитків внаслідок підпалів складає понад 1 млн гривень.



З’ясувалося, що ще двоє спільників пожежника, причетних до замовних підпалів автомобілів, вже перебувають під вартою.



Зловмиснику повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі 29 жовтня пожежнику-рятувальнику із Дніпропетровщини повідомили про підозру у підпалі трьох елітних авто на замовлення.Пожежник разом зі спільником діяли у період з грудня 2019 по квітень 2020. Про це інформує Одеська обласна прокуратура Загальна сума збитків внаслідок підпалів складає понад 1 млн гривень.З’ясувалося, що ще двоє спільників пожежника, причетних до замовних підпалів автомобілів, вже перебувають під вартою.Зловмиснику повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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