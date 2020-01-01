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Курс валют у Луцьку на 30 жовтня

Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.296, а продаж – 28.581.

Євро при купівлі становить – 32.991, продажу – 33.550.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.783, продаж – 7.429.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші, валюта
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