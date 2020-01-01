На Сході російські найманці вбили двох українських воїнів





Про це повідомляє штаб ООС.



Інформують, що ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.



На жаль, внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям.



Запевняють також, що на вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій.Про це повідомляє штаб ООС.Інформують, що ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.На жаль, внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям.Запевняють також, що на вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.

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