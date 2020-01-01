На Сході російські найманці вбили двох українських воїнів
Сьогодні, 09:16
Сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій.
Про це повідомляє штаб ООС.
Інформують, що ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.
На жаль, внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям.
Запевняють також, що на вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.
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Про це повідомляє штаб ООС.
Інформують, що ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.
На жаль, внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям.
Запевняють також, що на вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.
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