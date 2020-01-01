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У Луцьку горів житловий будинок

У Луцьку горів житловий будинок
У Луцьку в цегляному житловому будинку сталась пожежа.

До служби "101" надійшло повідомлення про пожеж 29 жовтня о 20:46, - інформує ДСНС України у Волинській області.

На місце виклику о 20:55 прибули рятувальники, які вже о 21:20 локалізували пожежу будівлі, а о 21:36 ліквідували. Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту органів дихання й зору.

Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

А о 19:57 в селі Зміїнець Луцького району вогнем зайнялася цегляна будівля. Вогнеборці остаточно ліквідували пожежу о 20:23. Вогонь встиг знищити лише 4 м.кв. перекриття та 36 м.кв. облицювання стін.

Ймовірна причина пожежі – недоліки конструкції системи пічного опалення.

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Теги: пожежа, Луцьк
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