У Луцьку горів житловий будинок
Сьогодні, 09:22
У Луцьку в цегляному житловому будинку сталась пожежа.
До служби "101" надійшло повідомлення про пожеж 29 жовтня о 20:46, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На місце виклику о 20:55 прибули рятувальники, які вже о 21:20 локалізували пожежу будівлі, а о 21:36 ліквідували. Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту органів дихання й зору.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
А о 19:57 в селі Зміїнець Луцького району вогнем зайнялася цегляна будівля. Вогнеборці остаточно ліквідували пожежу о 20:23. Вогонь встиг знищити лише 4 м.кв. перекриття та 36 м.кв. облицювання стін.
Ймовірна причина пожежі – недоліки конструкції системи пічного опалення.
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До служби "101" надійшло повідомлення про пожеж 29 жовтня о 20:46, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На місце виклику о 20:55 прибули рятувальники, які вже о 21:20 локалізували пожежу будівлі, а о 21:36 ліквідували. Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах для захисту органів дихання й зору.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
А о 19:57 в селі Зміїнець Луцького району вогнем зайнялася цегляна будівля. Вогнеборці остаточно ліквідували пожежу о 20:23. Вогонь встиг знищити лише 4 м.кв. перекриття та 36 м.кв. облицювання стін.
Ймовірна причина пожежі – недоліки конструкції системи пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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