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У «ПортCity» – нова виставка картин*

У «ПортCity» – нова виставка картин*
У ART-просторі ТРЦ "ПортCity" з 30 жовтня – нова виставка художниці Олени Мальви.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Назва виставки має назву «Кольори настрою» (змішані техніки/акриловий живопис). Олена почала малювати ще змалку, постійно – у альбомах, зошитах, фарбами, олівцем, ручкою. У дорослому віці продовжила улюблену справу. Улюбленими темами художниці є портрети людей у образах звірів та пейзажі.

Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами Олени Мальви з 30.10 по 12.11 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі "ПортCity".

Вхід вільний!
У «ПортCity» – нова виставка картин*
У «ПортCity» – нова виставка картин*

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Теги: ПортCity, виставка, картини
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