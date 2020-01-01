У «ПортCity» – нова виставка картин*

Олени Мальви.



Про це повідомляє адміністрація закладу.



Назва виставки має назву «Кольори настрою» (змішані техніки/акриловий живопис). Олена почала малювати ще змалку, постійно – у альбомах, зошитах, фарбами, олівцем, ручкою. У дорослому віці продовжила улюблену справу. Улюбленими темами художниці є портрети людей у образах звірів та пейзажі.



Тож усіх охочих запрошують до торгово-розважалного центру насолодитись роботами Олени Мальви з 30.10 по 12.11 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі "ПортCity".

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Вхід вільний!



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