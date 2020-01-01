МОЗ не «дає добро» приймати хворих на коронавірус у госпіталі на базі пологового будинку в Луцьку
Сьогодні, 10:28
У Луцьку вже закінчили облаштування госпіталю на базі Луцького клінічного пологового будинку для прийому хворих на коронавірус, однак у МОЗ поки не дають дозвіл приймати там пацієнтів.
Про це у Facebook повідомив народний депутат, голова політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.
«Тут є кисневі точки, апарати штучної вентиляції легень, потужний рентген-апарат – все для порятунку пацієнтів. Але жодного хворого сюди не можуть прийняти. Бо МОЗ не хоче давати дозвіл на те, щоб визначити цей госпіталь опорним для лікування COVID. А значить, немає «ковідних пакетів» і не буде доплат лікарям», – йдеться у повідомленні.
Ігор Палиця зазначає, що відповідний запит лежить у міністерстві уже протягом десяти днів, а жодні дзвінки і звернення не допомагають у той час, коли в обласному центрі Волині лікарняних місць для хворих на COVID-19 – обмаль.
Новий госпіталь для «ковідних» хворих розрахований на 250 ліжок.
«Я переконаний, що така діяльність посадовців – це геноцид українського народу, і за це має бути кримінальна відповідальність», – пише Ігор Палиця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі.
Зауважимо, що увесь медичний персонал – виступав проти відкриття госпіталю для прийому хворих на коронавірус на базі пологового.
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Про це у Facebook повідомив народний депутат, голова політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.
«Тут є кисневі точки, апарати штучної вентиляції легень, потужний рентген-апарат – все для порятунку пацієнтів. Але жодного хворого сюди не можуть прийняти. Бо МОЗ не хоче давати дозвіл на те, щоб визначити цей госпіталь опорним для лікування COVID. А значить, немає «ковідних пакетів» і не буде доплат лікарям», – йдеться у повідомленні.
Ігор Палиця зазначає, що відповідний запит лежить у міністерстві уже протягом десяти днів, а жодні дзвінки і звернення не допомагають у той час, коли в обласному центрі Волині лікарняних місць для хворих на COVID-19 – обмаль.
Новий госпіталь для «ковідних» хворих розрахований на 250 ліжок.
«Я переконаний, що така діяльність посадовців – це геноцид українського народу, і за це має бути кримінальна відповідальність», – пише Ігор Палиця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі.
Зауважимо, що увесь медичний персонал – виступав проти відкриття госпіталю для прийому хворих на коронавірус на базі пологового.
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Коментарі 2
звичайно геноцид. а робити подання в КСУ щоб скасувати показ майна чиновниками для Палиці не геноцид.
Гроші вже списано! Вже дехто і в валюту перевів.
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