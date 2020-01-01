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На Волині Mercedes збив 70-річну велосипедистку: жінка – у лікарні

На Волині Mercedes збив 70-річну велосипедистку: жінка – у лікарні
У Рожищі автомобіль Mercedes-Benz здійснив наїзд на 70-річну велосипедистку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 29 жовтня, пообіді.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 45-річний житель Ківерцівського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у Рожищенську центральну районну лікарню.

Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Рожище, аварія, велосипедист
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