На Волині Mercedes збив 70-річну велосипедистку: жінка – у лікарні
Сьогодні, 10:24
У Рожищі автомобіль Mercedes-Benz здійснив наїзд на 70-річну велосипедистку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 29 жовтня, пообіді.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 45-річний житель Ківерцівського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у Рожищенську центральну районну лікарню.
Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Головне фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 45-річний житель Ківерцівського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у Рожищенську центральну районну лікарню.
Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Головне фото - ілюстративне
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