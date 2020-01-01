На Волині Mercedes збив 70-річну велосипедистку: жінка – у лікарні





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел.



Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 45-річний житель Ківерцівського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у Рожищенську центральну районну лікарню.



Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі автомобіль Mercedes-Benz здійснив наїзд на 70-річну велосипедистку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 29 жовтня, пообіді.Про це стало відомо з власних джерел.Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 45-річний житель Ківерцівського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у Рожищенську центральну районну лікарню.Відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію