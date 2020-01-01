Рекордна кількість смертей і 237 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 30 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 237 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 207 осіб.Сім випадків хвороби завершилося летально (м.Луцьк — 2, м.Нововолинськ — 2, Горохівський район — 2, Турійський район — 1), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 45, м. Нововолинськ — 21, Володимир-Волинський район — 37, Горохівський район — 10, Іваничівський район — 2, Камінь-Каширський район — 16, Ківерцівський район — 4, Ковельський район — 43, Локачинський район — 5, Любомльський район — 6, Любешівський район — 11, Луцький район — 19, Ратнівський район — 2, Старовижівський район — 3, Турійський район — 8, Шацький район — 5.Станом на 30 жовтня в області зареєстрували 13326 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 733 у дітей та 1284 у медичних працівників. Одужало 7644 особи, з них 465 дітей та 894 медичних працівники. 266 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк — 3143 (в т. ч. 78 летальних)Луцький район — 1161 (в т. ч. 22 летальних)м. Нововолинськ — 1130 (в т. ч. 22 летальних)Володимир-Волинський район — 1159 (в т. ч. 13 летальних)Горохівський район — 605 (в т. ч. 13 летальних)Іваничівський район — 331 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район — 514 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район — 1289 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район — 1128 (в т. ч. 25 летальних)Локачинський район — 171Любомльський район — 310 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район — 438 (в т. ч. 8 летальних)Маневицький район — 614 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район — 393 (в т.ч. 12 летальних)Рожищенський район — 325 (в т. ч. 10 летальних)Старовижівський район — 180 (в т.ч. 3 летальних)Турійський район — 314 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район — 121 (в т. ч. 2 летальних)За попередню добу надійшло 237 повідомлення про підозру на COVID-19.Загалом методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 75349 осіб. За останню добу обстежили 1147 осіб.