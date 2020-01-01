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На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19

На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19
На Львівщині від коронавірусу помер 25-річний економіст, батько двох дітей, Олег Кулиняк. Чоловік хворів на онкологію (лейкоз), проте, на думку рідних, убив його саме вірус, яким він заразився в міськлікарні №5.

Близькі звинувачують лікарів: якби медики не відправили пацієнта додому, то він не запустив би запалення легенів і міг би ще жити, - пише OBOZREVATEL.

"Ми не хотіли в цю лікарню, але вибору не було"

Олега поховали 24 жовтня. А його 26-річна дружина Наталя Кулиняк поки не може знайти в собі сили розповісти маленьким дочкам, що їхнього тата вже немає. Діти досі прислухаються до шуму машин за вікном у надії на приїзд батька.

Ще в кінці вересня чоловік став почуватися погано, здав ПЛР-тест, але результат був негативним. Потім у нього захворіло горло, лікували ангіну. А 3 жовтня в Олега трапився крововилив у шиї, його забрала швидка. Лікарі надали допомогу, і він повернувся додому.

"А 5 жовтня ми здали аналізи. УЗД показало, що всі внутрішні органи у нього в нормі, а от аналіз крові був поганим. Сімейний лікар виписала направлення у Львівську міську лікарню №5, відділення гематології. Лікар нам сказав, що потрібно терміново лягати, тому що є підозра на гострий лейкоз. Хвороба була в дуже агресивній формі. Хоча її помітили на стадії, коли ще навіть не були збільшені лімфовузли", – зазначає дружина.
На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19

"Ми відразу кинулися консультуватися з лікарями з Німеччини та Ізраїлю. Оскільки чоловіка в такому стані транспортувати не можна було, пройти першу хіміотерапію вирішили в Україні. Лікар з Ізраїлю порадив після першого курсу протягом двох тижнів полежати вдома, щоб відновився кістковий мозок, і він нічим не заразився. А вже наступні курси хімії ми мали проходити в Ізраїлі", – розповідає Наталя.

Уже перша хімія в 5-й лікарні у Львові викликала шок у сім'ї. За словами Наталії, після важкої процедури Олега з речами буквально виставили з відділення, навіть не дали якийсь час полежати й отямитися.

"Ми не хотіли лікуватися в цій лікарні, але в нас вибору не було. Тільки одне відділення у Львові приймає онкохворих із гострим лейкозом. Ми були змушені погодитися. І нам призначили лікаря Наталю Горон", – каже молода мама.

Стіни в грибку й агресивний персонал

Наталія описала жахіття лікарні, які чоловік показував їй через відеозв'язок.

"Я бачила, як у відділенні важкі пацієнти задихаються, стіни всі у грибку, просто чорні. Там дуже агресивні медсестри й санітарки. У людей після хімії випадає волосся, але ніхто його не прибирає. Там ніде помитися, туалет у жахливому стані, його ніхто не прибирає. Чоловікові треба було віднести пробірку з кров'ю на аналіз. Лікарка сказала, що це повинна зробити медсестра. Але вона просто відмовилася, навіть за гроші не захотіла. Сказала, мовляв, шукайте когось. Ми живемо під Львовом у селі, мені довелося звідси до 8:00 їхати в лікарню, щоб віднести аналіз", – згадує жінка.

Але найгірше, за словами дружини, було ставлення лікарки, з якою вони хотіли зв'язатися щодо Олега.

"Телефонувала свекруха, але лікарка підняла трубку, сказала, що в лікарні є черговий лікар, а в неї сьогодні вихідний. І від'єдналася. І так у всьому. Вона просто так, без грошей, ніколи нічого не коментувала, не пояснювала. Я сама бігала та збирала документи, аналізи для відправлення чоловіка до Ізраїлю. Вона навіть нічого не підказувала, хоча прекрасно знала про наші плани. Ми навіть дорогі ліки для хімії купували в її кур'єрів. А коли купили з аптечного складу самі, то ставлення до нас стало ще гіршим", – каже Наталя.

Усіх відправили до лікарень і тільки Олега – додому

У відділенні, де лежав Олег, виявили коронавірус, і його закривали на обробку. Як з'ясувалося, заразився сусід по палаті, але, незважаючи на це, лікарка-координаторка просто виписала Кулиняка, навіть не зробивши ПЛР-тест.

"Ми не знали, що чоловік хворий на коронавірус, нам ніхто нічого не сказав. Він уже підкахикував уранці, я говорила, щоб він попросив лікарку зробити ЕКГ, прослухати. Але вона нічого не робила. Жодного зайвого обстеження вона ніколи не робила. І в четвер чоловіка привезли додому. Це була фатальна помилка. Його мали перевірити й відправити хоча б у ковідну лікарню, де за ним був би нагляд. У виписці було написано: стан важкий. Як у такому стані його відправили додому? Інші лікарі цього відділення всіх своїх пацієнтів відправили за різними медустановам. І тільки лікарка Наталія Миколаївна Горон усіх виписала додому", – плаче Наталя.

Удома Олегу ставало гірше. Лікарка написала на звичайному аркушику крапельниці й уколи, а сільська медсестра зі штативом прибігала додому й лікувала. Рідні намагалися зв'язатися з Горон по Viber, ставили запитання, що робити, куди відправити Олега. Вони не могли під час пандемії нікуди його прилаштувати. Але лікарка переглядала повідомлення й мовчала.
На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19

Було втрачено п'ять днів

"У суботу ми здали аналізи, сімейна лікарка сказала, що в такому стані Олега не можна тримати вдома – будь-якої миті в нього може бути крововилив. Усі показники впали, хоча під час виписки ще все було добре. Він чудово переніс хіміотерапію, його організм боровся й переміг би онкологію. Якби не коронавірус. Нас відправили в звичайну районну лікарню, там за нашим наполяганням зробили ПЛР-тест, і у вівторок з'ясувалося, що в чоловіка коронавірус. У нього вже було вражено легені", – описує Наталя останні дні життя чоловіка.

Олега намагалися лікувати в цій лікарні, але 23 жовтня він раптово помер. Наталя ще напередодні ввечері розмовляла з ним, і він повідомив, що вже був на кисневій масці.

Чому не відповідала лікарка

Горон ні в чому себе винною не вважає. На запитання, чому ж вона виписала важкого пацієнта Кулиняка, лікарка відповіла: "Це не до мене. Рішення про виписку було ухвалено виконувачем обов'язків завідувача відділення Юрієм Степановичем. Так, інших пацієнтів відправили по лікарнях, тому що в них був коронавірус, а в нього не було. ПЛР-тест йому не робили, бо жодних симптомів не було".

А щодо того, що контакт із хворим на коронавірус сусідом по палаті теж є причиною провести тестування, медичка заявила, що це теж не до неї. "Це не до мене, це на рівні головного лікаря і виконувача обов'язків завідувача відділення", – відхрестилася вона.

"Тільки за їхньою згодою ми могли виписати пацієнтів. Тому що відділення закривалися на обробку, тому що там були ковідні пацієнти. Самі ми такого не робимо", – уточнила Горон.

Вона також пояснила, чому не виходила на зв'язок із рідними. "Це мої офіційні вихідні, коли я відпочиваю. Потім він лежав у Пустомилі в лікарні, там же є лікарі, і був ще під наглядом сімейного лікаря", – відповіла Горон.

Що стосується грошей, то Наталя Горон визнала питання взагалі некоректним. "Рідні можуть говорити все, що хочуть. У них для цього є підстави? Що значить "брала гроші"? Вони купували ліки, я грошей не брала. Вони розлючені, тому що помер їхній син. Я вам дам контакти свого юриста, ось і зв'язуйтеся з ним. Я вас не бачу, і ви мене – теж. Усе, що я вам сказала, – це просто розмова", – заявила лікарка.

Дружина Олега зараз теж хвора на коронавірус. Вона носила чоловікові ліки та їжу й до останнього не залишала його. "Йому всього 25 років. Ми були вісім років разом, познайомилися в інституті. У нас були такі плани на життя! Він так любив своїх дітей, він готовий був для них зірку з неба дістати. А тепер я щодня ходжу до нього на могилу", – плаче дівчина.

Львівська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 139 КК України (Ненадання допомоги хворому медичним працівником, що призвело до смерті хворого). Якщо вину буде доведено, то йому загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та виконувати певну роботу.


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Теги: Львівщина, чоловік, смерть, коронавірус
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