На Волині піймали лісокрада, який «наламав дров» на майже 100 тисяч гривень





Трапилося це вчора ввечері, 28 жовтня, – повідомили на



Лісопорушником виявився місцевий житель. З усіма речовими доказами самовільної порубки чоловіка затримали, а про випадок повідомили поліцію.



За фактом проводять слідчі дії, вирішують питання про порушення кримінальної справи за ст.246 КК України – завдані збитки у цьому випадку становлять 90 693 грн.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час рейду у Боровненському лісництві ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» працівники державної лісової охорони піймали лісокрада.Трапилося це вчора ввечері, 28 жовтня, – повідомили на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Лісопорушником виявився місцевий житель. З усіма речовими доказами самовільної порубки чоловіка затримали, а про випадок повідомили поліцію.За фактом проводять слідчі дії, вирішують питання про порушення кримінальної справи за ст.246 КК України – завдані збитки у цьому випадку становлять 90 693 грн.

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