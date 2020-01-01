На Волині піймали лісокрада, який «наламав дров» на майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 11:10
Під час рейду у Боровненському лісництві ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» працівники державної лісової охорони піймали лісокрада.
Трапилося це вчора ввечері, 28 жовтня, – повідомили на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Лісопорушником виявився місцевий житель. З усіма речовими доказами самовільної порубки чоловіка затримали, а про випадок повідомили поліцію.
За фактом проводять слідчі дії, вирішують питання про порушення кримінальної справи за ст.246 КК України – завдані збитки у цьому випадку становлять 90 693 грн.
Головне фото - ілюстративне.
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Трапилося це вчора ввечері, 28 жовтня, – повідомили на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Лісопорушником виявився місцевий житель. З усіма речовими доказами самовільної порубки чоловіка затримали, а про випадок повідомили поліцію.
За фактом проводять слідчі дії, вирішують питання про порушення кримінальної справи за ст.246 КК України – завдані збитки у цьому випадку становлять 90 693 грн.
Головне фото - ілюстративне.
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