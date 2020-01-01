вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині піймали лісокрада, який «наламав дров» на майже 100 тисяч гривень

На Волині піймали лісокрада, який «наламав дров» на майже 100 тисяч гривень
Під час рейду у Боровненському лісництві ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» працівники державної лісової охорони піймали лісокрада.

Трапилося це вчора ввечері, 28 жовтня, – повідомили на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Лісопорушником виявився місцевий житель. З усіма речовими доказами самовільної порубки чоловіка затримали, а про випадок повідомили поліцію.

За фактом проводять слідчі дії, вирішують питання про порушення кримінальної справи за ст.246 КК України – завдані збитки у цьому випадку становлять 90 693 грн.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВОУЛМГ, Ліс, Волинь, Камінь-Каширський, лісокрад, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 11:25
На Волині піймали лісокрада, який «наламав дров» на майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 11:10
На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19
Сьогодні, 11:02
На Волині побільшає «червоних зон» карантину
Сьогодні, 10:49
МОЗ не «дає добро» приймати хворих на коронавірус у госпіталі на базі пологового будинку в Луцьку
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
Молодик, який на Волині підпалив автомобіль з краденою деревиною, – фігурант іншого злочину. ВІДЕО Молодик, який на Волині підпалив автомобіль з краденою деревиною, – фігурант іншого злочину. ВІДЕО
05 травень, 05:14
Вишні, яблуні, абрикоси і черешні: у волинському лісі відновили фруктовий сад. ФОТО Вишні, яблуні, абрикоси і черешні: у волинському лісі відновили фруктовий сад. ФОТО
24 жовтень, 05:29
Представники громадської організації «здали» волинській поліції «чорних лісорубів». ФОТО Представники громадської організації «здали» волинській поліції «чорних лісорубів». ФОТО
29 вересень, 11:38
Жінка з Волині загубилася в лісі й застрягла там у болоті Жінка з Волині загубилася в лісі й застрягла там у болоті
02 вересень, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
На Волині піймали лісокрада, який «наламав дров» на майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 11:10
 0
На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19
Сьогодні, 11:02
 0
На Волині побільшає «червоних зон» карантину
Сьогодні, 10:49
 0
МОЗ не «дає добро» приймати хворих на коронавірус у госпіталі на базі пологового будинку в Луцьку
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8