На Волині стартує сезон полювання на хутряних звірів

Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства повідомили мисливцям про терміни та умови сезону полювання на хутряних звірів.Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГТакож волинянам нагадують про оформлення необхідного переліку документів на право полювання.Для громадян України це: посвідчення мисливця; щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо); відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю; паспорт на собак мисливських порід у випадку їх використання.Дозволяється проводити полювання:– на зайця-русака з 1 листопада 2020 року по 3 січня 2021 року включно;– на лисицю, єнотоподібну собаку, вовка – з 1 листопада 2020 року по 28 лютого 2021 року.День полювання на хутрових звірів – неділя.Денна норма відстрілу одним мисливцем – один заєць-русак.Норма добування лисиці, єнотоподібної собаки і вовка не лімітована.Полювання забороняється проводити на визначених відтворювальних ділянках та на відстані ближче 200 метрів від будівель населених пунктів та окремо розташованих споруд, де можливе перебування людей.Нагадаємо, що 8 серпня в області стартував сезон полювання на пернатих. Щодо полювання на копитних тварин – Волинське ОУЛМГ рекомендує користувачам мисливських угідь перенести його проведення на пізніший термін – у зв’язку з теплою погодою, що є сприятливою для збору грибів, а отже – може становити небезпеку для любителів “тихого полювання” і самих мисливців.Контролюють ситуацію щодо дотримання мисливцями всіх правил та вимог рейдові групи з працівників єгерських служб, державної лісової охорони та поліції. Патрулювання угідь триває цілодобово.