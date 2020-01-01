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З волинського озера вилучили кількасот метрів браконьєрських сіток

З волинського озера вилучили кількасот метрів браконьєрських сіток
З озера, що у Ратнівському районі, екоінспектори вилучили браконьєрські сітки.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

У Ратнівському районі екоінспектори провели рейдову перевірку. Зокрема, в озері Турське виявили 6 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 360 метрів та 3 ятера.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції склали 2 протоколи за статтею 85 ч.3 КУпАП за порушення правил рибальства.

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Теги: волинське озеро, браконьєрські сітки, екоінспектори
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