З волинського озера вилучили кількасот метрів браконьєрських сіток





Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



У Ратнівському районі екоінспектори провели рейдову перевірку. Зокрема, в озері Турське виявили 6 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 360 метрів та 3 ятера.



Спеціалісти Державної екологічної інспекції склали 2 протоколи за статтею 85 ч.3 КУпАП за порушення правил рибальства.



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