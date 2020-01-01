З волинського озера вилучили кількасот метрів браконьєрських сіток
Сьогодні, 20:42
З озера, що у Ратнівському районі, екоінспектори вилучили браконьєрські сітки.
Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
У Ратнівському районі екоінспектори провели рейдову перевірку. Зокрема, в озері Турське виявили 6 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 360 метрів та 3 ятера.
Спеціалісти Державної екологічної інспекції склали 2 протоколи за статтею 85 ч.3 КУпАП за порушення правил рибальства.
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Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
У Ратнівському районі екоінспектори провели рейдову перевірку. Зокрема, в озері Турське виявили 6 браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 360 метрів та 3 ятера.
Спеціалісти Державної екологічної інспекції склали 2 протоколи за статтею 85 ч.3 КУпАП за порушення правил рибальства.
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