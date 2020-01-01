У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО

У селі Піща Шацького району 29 жовтня відкрили сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини.У новозбудованій амбулаторії лікарі будуть обслуговувати більше 2 тисяч мешканців із 8-ми навколишніх сіл, - інформує пресслужба Волинської ОДА.До урочистого відкриття медичного закладу долучилися заступник голови облдержадміністраціїта т.в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДАЗагалом, вартість будівництва склала понад 6 мільйонів гривень. Спорудження нової амбулаторії тривало два роки.У медичному закладі функціонуватиме клініко-діагностична лабораторія, маніпуляційний кабінет, пункт щеплень та оглядова. Також для надання місцевим жителям ефективних медичних послуг, амбулаторія забезпечена сучасним обладнанням.«Мені дуже приємно, що відкривається чергова амбулаторія у Волинській області. Адже створюються для медпрацівників хороші умови для роботи, а для жителів – доступні медичні послуги, яких вони потребують», - сказала під час відкриття Людмила Тимощук.