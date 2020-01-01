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У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО

У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У селі Піща Шацького району 29 жовтня відкрили сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

У новозбудованій амбулаторії лікарі будуть обслуговувати більше 2 тисяч мешканців із 8-ми навколишніх сіл, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

До урочистого відкриття медичного закладу долучилися заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа та т.в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Людмила Тимощук.

Загалом, вартість будівництва склала понад 6 мільйонів гривень. Спорудження нової амбулаторії тривало два роки.

У медичному закладі функціонуватиме клініко-діагностична лабораторія, маніпуляційний кабінет, пункт щеплень та оглядова. Також для надання місцевим жителям ефективних медичних послуг, амбулаторія забезпечена сучасним обладнанням.

«Мені дуже приємно, що відкривається чергова амбулаторія у Волинській області. Адже створюються для медпрацівників хороші умови для роботи, а для жителів – доступні медичні послуги, яких вони потребують», - сказала під час відкриття Людмила Тимощук.

У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО
У Шацькому районі відкрили нову сучасну амбулаторію. ФОТО

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Теги: амбулаторія, Піща
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