Волинь – серед регіонів, де за минулу добу виявили найбільше хворих на Covid-19 правоохоронців
Сьогодні, 11:31
Сьогодні, 30 жовтня, зафіксували 378 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.
Про це повідомляє МВС України.
Найбільша кількість хворих – у Волинській, Хмельницькій, Запорізькій областях та у м. Києві.
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 12 541 правоохоронця МВС, одужало – 11 643 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 31.
Нагадаємо, в Україні станом на 30 жовтня зафіксували 8 312 випадків коронавірусної інфекції. На Волині за минулу добу виявили 237 випадків за добу.
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Про це повідомляє МВС України.
Найбільша кількість хворих – у Волинській, Хмельницькій, Запорізькій областях та у м. Києві.
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 12 541 правоохоронця МВС, одужало – 11 643 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 31.
Нагадаємо, в Україні станом на 30 жовтня зафіксували 8 312 випадків коронавірусної інфекції. На Волині за минулу добу виявили 237 випадків за добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
У нас є тільки правоохоронці більш ніхто, тоді давайте їм ще пару мільярдів віддамо.Не пишіть більш цього, або наводьте статистику по всій кількості хворих по професіях.
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