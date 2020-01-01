Волинь – серед регіонів, де за минулу добу виявили найбільше хворих на Covid-19 правоохоронців





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Найбільша кількість хворих – у Волинській, Хмельницькій, Запорізькій областях та у м. Києві.



Від початку пандемії COVID-19 виявили у 12 541 правоохоронця МВС, одужало – 11 643 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 31.



Нагадаємо, в Україні станом на 30 жовтня зафіксували 8 312 випадків коронавірусної інфекції. На Волині за минулу добу виявили 237 випадків за добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 жовтня, зафіксували 378 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС.Про це повідомляє МВС України.Найбільша кількість хворих – у Волинській, Хмельницькій, Запорізькій областях та у м. Києві.Від початку пандемії COVID-19 виявили у 12 541 правоохоронця МВС, одужало – 11 643 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 31.Нагадаємо, в Україні станом на 30 жовтняНа Волині за минулу добу виявили 237 випадків за добу.

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