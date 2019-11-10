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Біля Конституційного суду України – акція протесту, активісти застосували димові шашки. ВІДЕО

Біля Конституційного суду України – акція протесту, активісти застосували димові шашки. ВІДЕО
Під будівлею Конституційного суду України відбувається мітинг громадян, які обурені його рішенням щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз там вже тисячі людей, проте вони продовжують прибувати.

Будівлю суду охороняють дуже багато правоохоронців, також на прилеглих вулицях припарковані кілька десятків поліцейських автомобілів, в тому числі і вантажівки для перевезення затриманих. Стоїть також пожежна машина, підключили пожежний гідрант на проїжджій частині вулиці Антоновича.

Рух по вулиці Жилянській на відрізку від Антоновича до вулиці Васильківської наразі неможливий через те, що там перебувають люди.

Протестувальники біля будівлі КСУ запалили фаєри і закидали двір суду димовими шашками. Поліція починає посилювати свої ряди.

Люди продовжують закидати будівлю Конституційного суду димовими шашками. Мітингувальники вимагають відкрити їм ворота у двір КСУ. Вимогу озвучили в гучномовець.

Тих суддів, хто ухвалював рішення, вимагають відправити до російського Ростова. Активісти принесли до суду символічний посадковий документ, а також валізи. Люди переконані, що саме в Росії місце 11 суддям, які ухвалили таке рішення.



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Теги: Конституційний суд України, мітинг, протест
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