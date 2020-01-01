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На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО

На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ - Ковель між селами Сошники та Полиці Володимирецького району під час руху загорівся вантажний автомобіль марки IVECO.

Повідомлення про пожежу автомобіля надійшло 30 жовтня о 09:40 на спецлінію "101", інформує ГУ ДСНС у Рівненській області.

На місце виклику направили чергове відділення бійців 5-го державного пожежно-рятувального поста смт Рафалівка. Прибувши до місця виклику, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем кабіну та моторний відсік вантажівки.

На гасіння бійці ДСНС подали повітряно-пінний ствол. Приблизно за десять хвилин пожежу ліквідували. Жерт та постраждалих немає.

Через пожежу на трасі утворився невеликий затор, рятувальники самостійно регулювали рух.

Як вдалося згодом з'ясувати, а також зі слів водія, він разом з напарником відчув запах диму в салоні під час руху. Транспортний засіб зупинили і побачили, що з-під капоту йде дим. Чоловіки за допомогою вогнегасників почали гасіння. Але через те, що не змогли відчинити капот, не подали ефективно на осередок горіння вогнегасячі речовини. Полум'я швидко розповсюдилося у середину салону. Автомобіль знищений вогнем повністю.

Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.

На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО

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Теги: Київ-Ковель, вантажівка, пожежа
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