На автодорозі Київ-Ковель на ходу загорілася вантажівка. ФОТО





Повідомлення про пожежу автомобіля надійшло 30 жовтня о 09:40 на спецлінію "101",



На місце виклику направили чергове відділення бійців 5-го державного пожежно-рятувального поста смт Рафалівка. Прибувши до місця виклику, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем кабіну та моторний відсік вантажівки.



На гасіння бійці ДСНС подали повітряно-пінний ствол. Приблизно за десять хвилин пожежу ліквідували. Жерт та постраждалих немає.



Через пожежу на трасі утворився невеликий затор, рятувальники самостійно регулювали рух.



Як вдалося згодом з'ясувати, а також зі слів водія, він разом з напарником відчув запах диму в салоні під час руху. Транспортний засіб зупинили і побачили, що з-під капоту йде дим. Чоловіки за допомогою вогнегасників почали гасіння. Але через те, що не змогли відчинити капот, не подали ефективно на осередок горіння вогнегасячі речовини. Полум'я швидко розповсюдилося у середину салону. Автомобіль знищений вогнем повністю.



Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ - Ковель між селами Сошники та Полиці Володимирецького району під час руху загорівся вантажний автомобіль марки IVECO.Повідомлення про пожежу автомобіля надійшло 30 жовтня о 09:40 на спецлінію "101", інформує ГУ ДСНС у Рівненській області.На місце виклику направили чергове відділення бійців 5-го державного пожежно-рятувального поста смт Рафалівка. Прибувши до місця виклику, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем кабіну та моторний відсік вантажівки.На гасіння бійці ДСНС подали повітряно-пінний ствол. Приблизно за десять хвилин пожежу ліквідували. Жерт та постраждалих немає.Через пожежу на трасі утворився невеликий затор, рятувальники самостійно регулювали рух.Як вдалося згодом з'ясувати, а також зі слів водія, він разом з напарником відчув запах диму в салоні під час руху. Транспортний засіб зупинили і побачили, що з-під капоту йде дим. Чоловіки за допомогою вогнегасників почали гасіння. Але через те, що не змогли відчинити капот, не подали ефективно на осередок горіння вогнегасячі речовини. Полум'я швидко розповсюдилося у середину салону. Автомобіль знищений вогнем повністю.Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.

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