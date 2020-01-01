В Україні ще один переобраний міський голова помер від коронавірусу

Олег Бондаренко помер в обласній лікарні від коронавірусу. У чоловіка була двобічна пневмонія і діагностований коронавірус.



Про це Андрій Жиденко.



Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Олега Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легень. У нього було уражено 80% легень.



Олег Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Йшов на посаду від партії "Рідний дім".



Нагадаємо, що

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