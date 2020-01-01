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В Україні ще один переобраний міський голова помер від коронавірусу

В Україні ще один переобраний міський голова помер від коронавірусу
Міський голова Новгород-Сіверського Олег Бондаренко помер в обласній лікарні від коронавірусу. У чоловіка була двобічна пневмонія і діагностований коронавірус.

Про це Суспільному повідомив головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко.

Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Олега Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легень. У нього було уражено 80% легень.

Олег Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Йшов на посаду від партії "Рідний дім".

Нагадаємо, що нещодавно від коронавірусу помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, не дочекавшись результатів місцевих виборів.

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Теги: Новгород-Сіверський, Олег Бондаренко, помер, коронавірус
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