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На Волині матір та двоє дітей отруїлися чадним газом

На Волині матір та двоє дітей отруїлися чадним газом
У Камінь-Каширському районі сім’я з дітьми отруїлася чадним газом внаслідок погашення котла опалення.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трапилася подія 29 жовтня близько 19 години у селі Раків Ліс.

Постраждалих, а саме матір та двоє неповнолітніх дітей доставили до Камінь-Каширської центральної районної лікарні з діагнозом отруєння продуктами згоряння.

Як повідомили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до швидкої о 18.07 надійшов виклик про те, що у селі Раків Ліс люди отруїлися чадним газом. На місце події виїхала бригада швидкої допомоги. Лікарями був оцінений стан усіх постраждалих. До лікарні доставили двох неповнолітніх дітей - 10 і 6 років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: сім'я, отруєння, Волинь, чадний газ
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