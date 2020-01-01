На Волині матір та двоє дітей отруїлися чадним газом





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Трапилася подія 29 жовтня близько 19 години у селі Раків Ліс.



Постраждалих, а саме матір та двоє неповнолітніх дітей доставили до Камінь-Каширської центральної районної лікарні з діагнозом отруєння продуктами згоряння.



Як повідомили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до швидкої о 18.07 надійшов виклик про те, що у селі Раків Ліс люди отруїлися чадним газом. На місце події виїхала бригада швидкої допомоги. Лікарями був оцінений стан усіх постраждалих. До лікарні доставили двох неповнолітніх дітей - 10 і 6 років.



Головне фото - ілюстративне.

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