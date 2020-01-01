Білорусь закрила кордон: на Волині вночі завернули 15 людей. ВІДЕО





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Йдеться лише про припинення руху через сухопутні КПП. Аеропорт Мінська працює в штатному режимі. Будуть пускати лише українців з дипломатичними чи зі службовими паспортами. Заборона також не поширюється на далекобійників та залізничників.



На Волині, де нині функціонує 2 автомобільних пункти пропуску, вночі завернули 15 людей. Подорожувальники про заборону в'їзду не знали.



"Ми інформували людей про ті обмеження, які введені суміжною стороною. Люди з розумінням ставилися, ніяких конфліктних ситуацій не виникало", - розповіла речниця Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



Також вона додала, білоруси, які повертаються на свою батьківщину через державний кордон, пропускаються безперешкодно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білорусь закрила кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії. Все ніби через складну епідемічну ситуацією. Через заборону на Волині вночі завернули подорожувальників.Про це йдеться у сюжеті "ТСН".Йдеться лише про припинення руху через сухопутні КПП. Аеропорт Мінська працює в штатному режимі. Будуть пускати лише українців з дипломатичними чи зі службовими паспортами. Заборона також не поширюється на далекобійників та залізничників.На Волині, де нині функціонує 2 автомобільних пункти пропуску, вночі завернули 15 людей. Подорожувальники про заборону в'їзду не знали."Ми інформували людей про ті обмеження, які введені суміжною стороною. Люди з розумінням ставилися, ніяких конфліктних ситуацій не виникало", - розповіла речниця Луцького прикордонного загонуТакож вона додала, білоруси, які повертаються на свою батьківщину через державний кордон, пропускаються безперешкодно.

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