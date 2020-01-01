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Білорусь закрила кордон: на Волині вночі завернули 15 людей. ВІДЕО

Білорусь закрила кордон: на Волині вночі завернули 15 людей. ВІДЕО
Білорусь закрила кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії. Все ніби через складну епідемічну ситуацією. Через заборону на Волині вночі завернули подорожувальників.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

Йдеться лише про припинення руху через сухопутні КПП. Аеропорт Мінська працює в штатному режимі. Будуть пускати лише українців з дипломатичними чи зі службовими паспортами. Заборона також не поширюється на далекобійників та залізничників.

На Волині, де нині функціонує 2 автомобільних пункти пропуску, вночі завернули 15 людей. Подорожувальники про заборону в'їзду не знали.

"Ми інформували людей про ті обмеження, які введені суміжною стороною. Люди з розумінням ставилися, ніяких конфліктних ситуацій не виникало", - розповіла речниця Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Також вона додала, білоруси, які повертаються на свою батьківщину через державний кордон, пропускаються безперешкодно.



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Теги: кордон з Білоруссю, Волинь, заборона в'їзду
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