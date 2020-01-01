Головна освітянка Луцька повідомила, чи повернуться учні до шкіл після канікул





Про це стало відомо сьогодні, 30 жовтня,



Як повідомила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, рішення про форму навчання у карантинний період у відповідності про закон «Про повну загальну середню освіту» приймає кожна школа, а ми можемо тільки рекомендувати. Остаточне рішення – за педагогічною радою.



«Оскільки ми знаходимося в помаранчевій зоні, й після моніторингу ситуації по школах, визначили, що масових випадків захворюваності дітей на COVID-19 нема, то школи приступлять до роботи в очному режимі. Але, наголошую, ми можемо тільки давати рекомендації. Ми тільки написали листа, але у листі нагадали керівникам шкіл визначитися з формою навчання рішеннями педагогічної ради. У відповідності до постанови Кабінету міністрів №641 зі змінами від 13 жовтня, а також постанова Головного санітарного лікаря № 50, якими ми керуємося, очне навчання учнів початкових класів може бути й за умов червоної карантинної зони», - зазначила головна освітянка Луцька.



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