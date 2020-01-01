У ВНУ імені Лесі Українки – нові декани і директори. СПИСОК
Сьогодні, 14:26
Деканам факультетів і директорам інститутів Волинського національного університету імені Лесі Українки, які призначені на посади як обрані за конкурсом, вручили контракти.
Про це йдеться на сайті вишу.
Документи вручав ректор Анатолій Цьось і начальник відділу кадрів Наталія Чечель.
«У мене до кожного з вас доброзичливе ставлення. Я не планую через рік–два когось міняти. Думаю, що ми будемо з вами довго-довго працювати. Я переконаний, що це співробітництво буде тісним і відобразиться у піднятті показників нашого Університету», – сказав Анатолій Цьось. Також він побажав деканам факультетів і директорам інститутів наполегливості, терпіння й успіхів у нелегкій праці.
Після вступного слова очільник вишу вручив присутнім контракти.
Так, під час заходу нові контракти урочисто отримали:
декан географічного факультету Юрій Барський;
декан факультету біології та лісового господарства Олександр Журавльов;
декан факультету економіки та управління Наталія Коленда;
декан факультету іноземної філології Лариса Макарук;
декан факультету інформаційних технологій і математики Світлана Яцюк;
декан факультету історії, політології та національної безпеки Ярослав Ярош;
декан факультету культури і мистецтв Віталій Охманюк;
декан факультету міжнародних відносин Антоніна Шуляк;
декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Володимир Антонюк;
декан факультету психології та соціології Тамара Дучимінська;
декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Василь Пантік;
декан факультету філології та журналістики Лілія Лавринович;
декан факультету хімії, екології та фармації Лариса Марушко;
декан юридичного факультету Антон Демчук;
директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти Олег Дикий;
директор Медичного інституту Андрій Поручинський;
директор Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Галина Мирончук.
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Про це йдеться на сайті вишу.
Документи вручав ректор Анатолій Цьось і начальник відділу кадрів Наталія Чечель.
«У мене до кожного з вас доброзичливе ставлення. Я не планую через рік–два когось міняти. Думаю, що ми будемо з вами довго-довго працювати. Я переконаний, що це співробітництво буде тісним і відобразиться у піднятті показників нашого Університету», – сказав Анатолій Цьось. Також він побажав деканам факультетів і директорам інститутів наполегливості, терпіння й успіхів у нелегкій праці.
Після вступного слова очільник вишу вручив присутнім контракти.
Так, під час заходу нові контракти урочисто отримали:
декан географічного факультету Юрій Барський;
декан факультету біології та лісового господарства Олександр Журавльов;
декан факультету економіки та управління Наталія Коленда;
декан факультету іноземної філології Лариса Макарук;
декан факультету інформаційних технологій і математики Світлана Яцюк;
декан факультету історії, політології та національної безпеки Ярослав Ярош;
декан факультету культури і мистецтв Віталій Охманюк;
декан факультету міжнародних відносин Антоніна Шуляк;
декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Володимир Антонюк;
декан факультету психології та соціології Тамара Дучимінська;
декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Василь Пантік;
декан факультету філології та журналістики Лілія Лавринович;
декан факультету хімії, екології та фармації Лариса Марушко;
декан юридичного факультету Антон Демчук;
директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти Олег Дикий;
директор Медичного інституту Андрій Поручинський;
директор Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Галина Мирончук.
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Коментарі 1
Тут порядок - не то, що в Савчука Петра. Там помсти, звільнення, руйнування, переслідування, погрози, залякування. Матір Божа, Свята Богородице, спаси політех від біди.
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