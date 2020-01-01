У ВНУ імені Лесі Українки – нові декани і директори. СПИСОК





Про це йдеться на сайті



Документи вручав ректор Анатолій Цьось і начальник відділу кадрів Наталія Чечель.



«У мене до кожного з вас доброзичливе ставлення. Я не планую через рік–два когось міняти. Думаю, що ми будемо з вами довго-довго працювати. Я переконаний, що це співробітництво буде тісним і відобразиться у піднятті показників нашого Університету», – сказав Анатолій Цьось. Також він побажав деканам факультетів і директорам інститутів наполегливості, терпіння й успіхів у нелегкій праці.



Після вступного слова очільник вишу вручив присутнім контракти.



Так, під час заходу нові контракти урочисто отримали:



декан географічного факультету Юрій Барський;

декан факультету біології та лісового господарства Олександр Журавльов;

декан факультету економіки та управління Наталія Коленда;

декан факультету іноземної філології Лариса Макарук;

декан факультету інформаційних технологій і математики Світлана Яцюк;

декан факультету історії, політології та національної безпеки Ярослав Ярош;

декан факультету культури і мистецтв Віталій Охманюк;

декан факультету міжнародних відносин Антоніна Шуляк;

декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Володимир Антонюк;

декан факультету психології та соціології Тамара Дучимінська;

декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Василь Пантік;

декан факультету філології та журналістики Лілія Лавринович;

декан факультету хімії, екології та фармації Лариса Марушко;

декан юридичного факультету Антон Демчук;

директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти Олег Дикий;

директор Медичного інституту Андрій Поручинський;

директор Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Галина Мирончук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Деканам факультетів і директорам інститутів Волинського національного університету імені Лесі Українки, які призначені на посади як обрані за конкурсом, вручили контракти.Про це йдеться на сайті вишу. Документи вручав ректорі начальник відділу кадрів«У мене до кожного з вас доброзичливе ставлення. Я не планую через рік–два когось міняти. Думаю, що ми будемо з вами довго-довго працювати. Я переконаний, що це співробітництво буде тісним і відобразиться у піднятті показників нашого Університету», – сказав Анатолій Цьось. Також він побажав деканам факультетів і директорам інститутів наполегливості, терпіння й успіхів у нелегкій праці.Після вступного слова очільник вишу вручив присутнім контракти.Так, під час заходу нові контракти урочисто отримали:декан географічного факультетудекан факультету біології та лісового господарствадекан факультету економіки та управліннядекан факультету іноземної філологіїдекан факультету інформаційних технологій і математикидекан факультету історії, політології та національної безпекидекан факультету культури і мистецтвдекан факультету міжнародних відносиндекан факультету педагогічної освіти та соціальної роботидекан факультету психології та соціологіїдекан факультету фізичної культури, спорту та здоров’ядекан факультету філології та журналістикидекан факультету хімії, екології та фармаціїдекан юридичного факультетудиректор Навчально-наукового інституту неперервної освітидиректор Медичного інститутудиректор Навчально-наукового фізико-технологічного інституту

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