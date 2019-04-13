Через борги дві шахти на Волині відключили від електроенергії





Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський у коментарі



“Нам прийшло попередження про те, що з 5-го листопада розривається договір на постачання електропостачання. Що 30-го жовтня буде повна зупинка, а з 5-го листопада розрив договору через невиконання договірних умов”, – зауважив Ключковський.



За його словами, наразі підприємства працюють в обмеженому режимі, електропостачання поставляється лише для виконання робіт, необхідних для безаварійного функціонування шахт. Тобто, на відкачування води, аби їх не затопило повністю. Адже така загроза є.



“На відкачування води електрика поки є. Сьогодні 1-ша зміна гірників спустились в шахту і максимально відкачала воду. Але на 10:00 усі були виведені на поверхню”, – зазначив гендиректор.



Юрій Ключковський запевнив, що на шахтах є видобуте вугілля, і навіть підписані договори на його продажу. До 30-го жовтня на рахунок підприємства мало надійти біля 4 мільйонів гривень попередньої оплати, за які планували погасити борг за електрику. Але наразі їх поки немає.



“Маємо ми вугілля на складі, маємо заключенні договори на його продажу, йде відвантаження. Просто ще не поступили кошти за нього. Не прийшла поки що на наші рахунки попередня оплата. Надійшло 1,5 мільйона гривень і ми відразу їх перерахували енергетикам.



Хоча по графіку до 30-го жовтня нам мало надійти 4 мільйони. Але їх наразі нема. Я думаю, що вже наступного тижня ці кошти ми отримаємо. І будемо далі з ними розраховуватися”, – повідомив Ключковський.



Коли на шахтах ввімкнуть світло, поки не відомо.



Як розповів виконуючий обов’язки директора шахти №9 Володимир Юрків, станом на 13:00 ситуація на підприємстві плачевна. Головний водозабірник і підземні виробки знеструмлені. А без цього здійснювати відкачку води в шахтах не можливо. Наразі працює лише головний вентилятор та клітьовий підйом в шахту. Гірників відпускають додому, адже вся робота “заморожена”.



“В шахту напруга зараз знята повністю. Ті насоси, які працюють в шахті, залежать якраз від тої напруги, що вимкнута. Електрика є тільки на головному вентиляторі та клітьовому підйомі. Напруги на відкачку води поки немає. Головний водовідлив і підземні виробки повністю знеструмлені. Для того, щоб була можливість відкачувати воду, потрібно подати напругу на підземні об’єкти. А її зараз немає”, – пояснив Юрків.



До слова, гірниче підприємство знеструмлене вже вдруге за місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через заборгованість шахти «Бужанська» та «Нововолинська 9» ДП «Волиньвугілля» відключили від енергопостачання. Наразі за електрику винні майже 7,5 мільйонів гривень.Генеральний директор ДП «Волиньвугілля»у коментарі БУГу розповів, що днями надійшло попередження від ДП «Регіональні електричні мережі» про повне припинення енергопостачання з 30-го жовтня, а з 5-го листопада взагалі погрожують розірвати договір на постачання електрики. Одну свою обіцянку електрики вже виконали.“Нам прийшло попередження про те, що з 5-го листопада розривається договір на постачання електропостачання. Що 30-го жовтня буде повна зупинка, а з 5-го листопада розрив договору через невиконання договірних умов”, – зауважив Ключковський.За його словами, наразі підприємства працюють в обмеженому режимі, електропостачання поставляється лише для виконання робіт, необхідних для безаварійного функціонування шахт. Тобто, на відкачування води, аби їх не затопило повністю. Адже така загроза є.“На відкачування води електрика поки є. Сьогодні 1-ша зміна гірників спустились в шахту і максимально відкачала воду. Але на 10:00 усі були виведені на поверхню”, – зазначив гендиректор.Юрій Ключковський запевнив, що на шахтах є видобуте вугілля, і навіть підписані договори на його продажу. До 30-го жовтня на рахунок підприємства мало надійти біля 4 мільйонів гривень попередньої оплати, за які планували погасити борг за електрику. Але наразі їх поки немає.“Маємо ми вугілля на складі, маємо заключенні договори на його продажу, йде відвантаження. Просто ще не поступили кошти за нього. Не прийшла поки що на наші рахунки попередня оплата. Надійшло 1,5 мільйона гривень і ми відразу їх перерахували енергетикам.Хоча по графіку до 30-го жовтня нам мало надійти 4 мільйони. Але їх наразі нема. Я думаю, що вже наступного тижня ці кошти ми отримаємо. І будемо далі з ними розраховуватися”, – повідомив Ключковський.Коли на шахтах ввімкнуть світло, поки не відомо.Як розповів виконуючий обов’язки директора шахти №9 Володимир Юрків, станом на 13:00 ситуація на підприємстві плачевна. Головний водозабірник і підземні виробки знеструмлені. А без цього здійснювати відкачку води в шахтах не можливо. Наразі працює лише головний вентилятор та клітьовий підйом в шахту. Гірників відпускають додому, адже вся робота “заморожена”.“В шахту напруга зараз знята повністю. Ті насоси, які працюють в шахті, залежать якраз від тої напруги, що вимкнута. Електрика є тільки на головному вентиляторі та клітьовому підйомі. Напруги на відкачку води поки немає. Головний водовідлив і підземні виробки повністю знеструмлені. Для того, щоб була можливість відкачувати воду, потрібно подати напругу на підземні об’єкти. А її зараз немає”, – пояснив Юрків.До слова, гірниче підприємство знеструмлене вже вдруге за місяць. Вперше енергопостачання припинили 1-го жовтня : вимкнули навіть головний вентилятор та водозабірник, в результаті чого шахти опинилися під загрозою затоплення. Однак, тоді вдалося домовитися про відтермінування відключення. І вже наступного дня електроенергію знову ввімкнули.

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