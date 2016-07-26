На Волині – обшуки в тютюнових контрабандистів

У чотирьох жителів Любомльського району, які незаконно перевозили цигарки до Польщі, провели санкціоновані обшуки.Про це інформує Держприкордонслужба.Обшуки проводили під процесуальним керівництвом Володимир-Волинської місцевої прокуратури в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 199 та ч.1 ст. 204 КК України, розпочатого щодо громадян, які займались незаконним переміщенням тютюнових виробів до Польщі через залізничний пункт пропуску та з використанням безпілотників.В результаті проведених заходів, в приватних помешканнях та гаражних приміщеннях правоохоронці виявили більше тисячі пачок сигарет різних марок білоруського виробництва. Разом із тютюновими виробами виявили грошові кошти, радіостанції, трекери та GPS-навігатор, який зловмисники використовували у протиправній діяльності.Нагадаємо, що протягом останнього місяця в пункті пропуску «Володимир-Волинський» прикордонники припинили дві спроби незаконного переміщення курива у вантажних потягах. Крім цигарок, правоохоронці виявили й пристрої, за допомогою яких контрабандисти відстежували рух товару та виявляли його з-поміж вагонів.Наразі тривають заходи зі встановлення обставин справи та кола осіб, причетних до протиправної діяльності.