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На Хмельниччині злочинці катували праскою і обливали окропом родину фермера

На Хмельниччині злочинці катували праскою і обливали окропом родину фермера
На Хмельниччині група осіб у камуфляжному одязі та балаклавах проникла у будинок директора фермерського господарства.

Зазначається, що 29 жовтня близько 22:40 години на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя села Українка Білогірського району про те, що на його сім’ю було скоєно розбійний напад, - інформує
сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Чоловік розповів, що 8 осіб у камуфляжній формі та балаклавах проникли до його будинку, зв’язали усіх членів сім’ї і, застосовуючи тортури у вигляді гарячої праски, окропу та молотка, вимагали грошові кошти. Отримавши бажане, зловмисники покинули будинок.

Першою вдалось звільнитися жінці, яка допомогла розв’язати руки синові та чоловікові, після чого останній одразу ж повідомив про напад до поліції. Наразі усіх трьох потерпілих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до районної лікарні.

За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці працюють над пошуком зловмисників.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: фермер, катування, злочинці
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