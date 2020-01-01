На Хмельниччині злочинці катували праскою і обливали окропом родину фермера

На Хмельниччині група осіб у камуфляжному одязі та балаклавах проникла у будинок директора фермерського господарства.Зазначається, що 29 жовтня близько 22:40 години на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя села Українка Білогірського району про те, що на його сім’ю було скоєно розбійний напад, - інформуєсектор комунікації поліції Хмельницької області.Чоловік розповів, що 8 осіб у камуфляжній формі та балаклавах проникли до його будинку, зв’язали усіх членів сім’ї і, застосовуючи тортури у вигляді гарячої праски, окропу та молотка, вимагали грошові кошти. Отримавши бажане, зловмисники покинули будинок.Першою вдалось звільнитися жінці, яка допомогла розв’язати руки синові та чоловікові, після чого останній одразу ж повідомив про напад до поліції. Наразі усіх трьох потерпілих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до районної лікарні.За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці працюють над пошуком зловмисників.