У Любомлі кінна підвода врізалась у Range Rover

У Любомлі на вулиці Володимирська сталася ДТП з потерпілими.Автопригода трапилась 29 жовтня близько 17:30, - інформує Любомльський відділ поліції.Правоохоронці встановили, що 50-ти річний житель Любомля з пасажиром, громадянином Житомирської області, керуючи гужовою підводою здійснив поворот ліворуч в напрямку з'їзду за житловий будинок вищевказаної вулиці. Керманич, не врахувавши дорожньої обстановки, не пропустив автомобіль Range Rover під керуванням місцевого жителя, який рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок чого водій і пасажир гужової повозки отримали тілесні ушкодження різного ступеня, не госпіталізувались. Автомобіль та гужовий танспорт затримали та помістили на арешт майданчик Любомльського відділу поліції.Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей цієї події до ЄРДР за ч.1. Ст.286 КК України.