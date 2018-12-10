вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Любомлі кінна підвода врізалась у Range Rover

У Любомлі кінна підвода врізалась у Range Rover
У Любомлі на вулиці Володимирська сталася ДТП з потерпілими.

Автопригода трапилась 29 жовтня близько 17:30, - інформує Любомльський відділ поліції.

Правоохоронці встановили, що 50-ти річний житель Любомля з пасажиром, громадянином Житомирської області, керуючи гужовою підводою здійснив поворот ліворуч в напрямку з'їзду за житловий будинок вищевказаної вулиці. Керманич, не врахувавши дорожньої обстановки, не пропустив автомобіль Range Rover під керуванням місцевого жителя, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок чого водій і пасажир гужової повозки отримали тілесні ушкодження різного ступеня, не госпіталізувались. Автомобіль та гужовий танспорт затримали та помістили на арешт майданчик Любомльського відділу поліції.

Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей цієї події до ЄРДР за ч.1. Ст.286 КК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЦВК оприлюднила першу інформацію про результати виборів на Волині
Сьогодні, 16:39
Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав
Сьогодні, 16:30
У Любомлі кінна підвода врізалась у Range Rover
Сьогодні, 16:14
У «ПортCity» на Halloween – знижки до 70%*
Сьогодні, 15:56
На Хмельниччині злочинці катували праскою і обливали окропом родину фермера
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
На Волині в аварії травмувалися іноземці На Волині в аварії травмувалися іноземці
03 березень, 11:11
У місті на Волині – аварія з потерпілими У місті на Волині – аварія з потерпілими
02 березень, 16:01
На Волині в аварії загинули двоє молодиків, ще один – у лікарні. ФОТО. ОНОВЛЕНО На Волині в аварії загинули двоє молодиків, ще один – у лікарні. ФОТО. ОНОВЛЕНО
20 січень, 11:34
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
10 грудень, 2018, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ігоря Чайку офіційно оголосили мером Ковеля
Сьогодні, 17:23
 0
У центрі Києва Land Rover влетів у натовп людей, є загиблі та травмовані. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
 0
У місті на Волині школярі переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 16:44
 0
ЦВК оприлюднила першу інформацію про результати виборів на Волині
Сьогодні, 16:39
 0
Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8